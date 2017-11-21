В Самаре изменятся адреса отделений «Почты России», в которых запланирована модернизация. На время ремонтных работ переедут девять почтовых отделений. Лишь офис ОПС номер 443079 на улице Гагарина, 35, в котором также запланирована модернизация, останется в том же здании. Пять отделений нового формата должны заработать в начале следующего года, четыре – во втором квартале 2018-го.
«Новое оборудование и программное обеспечение позволят значительно сократить среднее время обслуживания посетителей», - сообщает УФПС Самарской области.
Новые адреса временного размещения ОПС:
ОПС 443041: с Никитинской, 66а на Ленинградскую, 83;
ОПС 443070: с Тушинской,41 на улицу Советской Армии, 23;
ОПС 443091: с Ташкентской, 92 на проспект Карла Маркса, 472;
ОПС 443030: со Спортивной, 1а на Никитинскую, 66а;
ОПС 443034: с проспекта Металлургов, 46 на улицу Металлистов, 21;
ОПС 443100: с Молодогвардейской, 215 на Ново-Садовую, 23;
ОПС 443106: с улицы Стара-Загора, 277 на проспект Карла Маркса, 472.
Номер телефонной «горячей линии»: 8-800-2005-888.
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