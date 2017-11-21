«Почта России» предложила автоматически взимать пошлины с онлайн-покупок Действующий в России беспошлинный порог в тысячу евро для ввоза онлайн-покупок из-за рубежа могут снизить: к 2019 году до 200 евро, к 2020 – до ста, с 2021 года – до 50 евро. С такими предложениями «Почта России» обратилась в …