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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
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Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году

Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году

Компания «РЖДстрой» объявила конкурс по определению подрядчика для модернизации железнодорожного вокзала Самары. Цена контракта - почти 74 миллиона рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победителю предстоит выполнить устройство напольных тактильных указателей и цветного противоскользящего покрытия, уложить спецлинолеум, поменять водопровод, канализацию 

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Самарская область получит 335 млн рублей на водопровод

Самарская область получит 335 млн рублей на водопровод

Самарская область получит 335 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию систем водоснабжения, сообщает региональное правительство.

Госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ - утвердила направленные самарским министерством энергетики и ЖКХ заявки на реконструкцию Красноармейского группового водопровода, а также на 
19 апреля 2016, 11:24
В Чехии закрыты три завода компании Skoda

В Чехии закрыты три завода компании Skoda

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После проведения работ 
30 июля 2015, 04:17
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