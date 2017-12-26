В Самаре изменятся адреса отделений «Почты России», в которых запланирована модернизация. На время ремонтных работ переедут девять почтовых отделений. Лишь офис ОПС номер 443079 на улице Гагарина, 35, в котором также запланирована модернизация, останется в том же здании. Пять отделений …