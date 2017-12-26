«Почта России» выпустила в обращение марочный буклет, посвященный ЧМ-2018 по футболу. Всего в наборе 12 почтовых марок с изображением российских стадионов мундиаля: «Волгоград Арена», «Екатеринбург Арена», «Казань Арена», «Калининград», «Лужники», «Спартак», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Санкт-Петербург», «Мордовия Арена», «Фишт» и «Самара Арена». Номиналы марок - 21 рубль, 21,50 и 22 рубля. В описании марки самарского стадиона говорится, что он возводится на южном склоне холма-останца Жареный Бугор в северной части города. Футбольное поле расположится под открытым небом, а зрительские трибуны - под крышей. Высота объекта составит 60 метров. После мундиаля на стадионе планируется открыть музей команды «Крылья Советов», фитнес-клуб, школу танцев и детский развлекательный центр.
Напомним, первый официальный матч с участием самарских футболистов должен состоится в апреле следующего года. Игры ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
|
На откачку вод со стадиона «Самара Арена» потратят 7,5 млн рублей
На откачку поверхностных вод с территории стадиона «Самара Арена» потратят почти 7,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент градостроительства городского округа Самара. Согласно техзаданию, победителю тендера предстоит спроектировать и построить резервуар-усреднитель со …
|
25 декабря 2017, 03:49
|
Владимир Василенко разрешил рынку «Норд» работать до апреля 2023 года
Власти Самары разрешили рынку «Норд» работать до апреля 2023 года. Соответствующий документ, который подписал первый замглавы города, который сейчас исполняет полномочия градоначальника, Владимир Василенко, опубликован на сайте мэрии. Рынок расположен в Советском районе Самары у пересечения Заводского шоссе и улицы …
|
25 декабря 2017, 10:44
|
Для «Самара Арены» купят унитазы и телевизоры за 500 млн рублей
Для нового стадиона «Самара Арена» закупят телевизоры, унитазы и скамейки для игроков, говорится в сообщении на портале госзакупок. Сразу 8 тендеров на поставку специализированных товаров для оснащения мундиальных спортобъектов объявило Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Итоговая сумма по всем лотам …
|
21 декабря 2017, 07:03
|
Стадион «Самара Арена» для ЧМ сдадут в первом квартале 2018 года
Стадион «Самара Арена» для матчей ЧМ-2018 года сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство России официально перенесло сроки сдачи шести стадионов для ЧМ-2018. Помимо «Самара Арены», скорректированы сроки по строительству спортобъектов в …
|
21 декабря 2017, 02:14
|
Глава УФПС Самарской области Артур Игрушкин снят с должности
По результатам служебной проверки в УФПС Самарской области «Почта России» расторгла трудовой договор с Артуром Игрушкиным. Напомним, директора регионального управления обвинили в принуждении подчиненных участвовать в строительстве его дачного дома. В Самару для проведения дополнительного расследования была направлена специальная группа …
|
19 декабря 2017, 04:20
|
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена». Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подало сразу 7 исков в арбитраж Самарской области к ПСО «Казань». Надзорное ведомство намерено привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности за …
|
15 декабря 2017, 06:24
|
Что нам стоит дом построить: «Почта России» отстранила начальника самарского филиала
Начальник управления "Почты России" по Самарской области Артур Игрушкин временно отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с обвинениями о принуждении подчиненных участвовать в строительстве его дома, сообщает пресс-служба госкомпании.
"На основании распоряжения генерального директора "Почты России" Николая Подгузова …
|
7 декабря 2017, 11:32
|
«Почта России»: 9 отделений Самары переедут для модернизации
|
21 ноября 2017, 12:45
|
«Почта России» предложила автоматически взимать пошлины с онлайн-покупок
|
16 октября 2017, 07:06