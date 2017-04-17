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Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»
Статуэтка «палеолитической Венеры», сделанная доисторическим мастером из бивня мамонта, обнаружена учеными РАН при раскопках в Брянской области. Она относится к годам ледникового периода.
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17 апреля 2017, 03:20
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При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире
Древний акведук, или канал для подачи воды, находился на 17 метров ниже современной римской площади Селимонтана. Возраст найденного объекта – 2300 лет.
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7 апреля 2017, 02:20
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Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды
В Египте ученые сделали крупное открытие. Археологи обнаружили близ Каира следы постройки неизвестной древней пирамиды.
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3 апреля 2017, 05:07
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В Москве археологи обнаружили «тайную комнату» в Китай-городе
В российской столице ученые нашли у основания китай-городской стены «тайную комнату». Она служила для прослушивания неприятеля по ту строну крепости, поясняется в сообщении на официальном портале мэра и московского правительства.
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31 марта 2017, 12:14
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В День города ученые показали самую старую крепость Самары
Во время празднования 430-летия Самары на площади Куйбышева показали самую старую самарскую крепость. Ученые представили макет городка XVI века. Самарцы сфотографировали миниатюрную крепость и опубликовали снимки в социальных сетях.
11 сентября самарцы праздновали День города. Основные праздничные мероприятия прошли …
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12 сентября 2016, 10:50
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В Самаре археологам дадут 12 млн рублей для изучения крепости на Хлебной площади
Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области потратит 12 миллионов рублей на исследование крепости, которую археологи откопали на Хлебной площади три года назад. Площадь участка – 732 квадратных метра. Деньги заплатят команде ученых, которая продолжит научные изыскания на месте …
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9 сентября 2016, 09:06
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В блогах: В Самаре остановка трамвая на Хлебной площади преобразилась
Блогер soeff_ivan поведал про чудесную трансформацию, случившуюся с трамвайной остановкой на Хлебной площади. "После публикации в "ЖЖ" фото ее ужасного состояния всего через два дня произошли кардинальные изменения. Оперативно сработали! Большое спасибо от бабушек!" - добавляет автор.
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5 февраля 2016, 07:27
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В блогах: Остановка трамвая на Хлебной площади
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3 февраля 2016, 09:49
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В Самаре на Хлебной площади 39-летнего мужчину избили монтировкой
Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего на Хлебной площади, в результате которого пострадал 39-летний мужчина. Его доставили в больницу с травмами головы и ног. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы. По словам потерпевшего, его избил монтировкой незнакомый мужчина. По …
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17 декабря 2015, 12:45
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В Самаре представили проект музея археологии
Эскизы будущего музея археологии представил самарский архитектор Дмитрий Храмов. Проект обсудили в среду, 24 июня, на совещании по реализации плана сохранения объектов культурного наследия Самарской области.
Как уже сообщала «ТЕРРА», открыть новый музей планируют на базе деревянной крепости, …
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25 июня 2015, 10:13
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В Самаре на месте раскопок крепости хотят создать музей археологии
На базе деревянной крепости, которую обнаружили в Самаре на Хлебной площади, предлагают открыть музей археологии. Раскопки идут уже два года. Фрагменты конструкций находятся на глубине трех метров. Ученые полагают, что это часть оборонительного вала или внутренних сооружений крепости, которая …
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28 мая 2015, 10:44