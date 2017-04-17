Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего на Хлебной площади, в результате которого пострадал 39-летний мужчина. Его доставили в больницу с травмами головы и ног. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы. По словам потерпевшего, его избил монтировкой незнакомый мужчина. По …