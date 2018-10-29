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Материалы по теме:

В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

Стало известно, что этой зимой на улицы областной столицы выйдут 780 единиц спецтехники. В том числе погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля КАМАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Как пояснили в мэрии, вся техника 
25 октября 2018, 03:17
В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по 
24 июля 2018, 06:25
Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.

Организаторы спортивного праздника 

13 июля 2018, 01:24
На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на 

5 июня 2018, 10:15
Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

В Самаре продолжаются работы по благоустройству площади Славы. В ближайшее время под подпорной стеной должны появиться 50-метровые скамьи для посетителей. К их установке рабочие должны присутпить уже во вторник, 5 июня. Монтаж завершится до начала чемпионата мира по футболу. Эскизы 

4 июня 2018, 10:05
Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

В Самаре открылась выставка под открытым небом, которая называется "Футбольная Россия". Экспозиция развернулась на площади Славы прямо напротив здания областного правительства. Вход на нее совершенно свободный для всех желающих.

Выставка представляет собой собрание фотографий. На них запечатлены исторические кадры 
4 июня 2018, 10:36
Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

В Самарской области 1 
1 июня 2018, 01:28
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

В Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео 
21 мая 2018, 07:01
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.

Как рассказал 
10 мая 2018, 08:41
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

В ночь на четверг в Самаре ожидаются осадки, возможен снег. Такой прогноз показывают различные агрегаторы погодных данных. В темное время суток столбик термометра опустится ниже 0, но ненадолго - буквально до утра. По прогнозам синоптиков, после этого с каждым днем 

11 апреля 2018, 04:56
Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

ЧП произошло в Тольятти. Во время чистки крыши дома на улице Маршала Жукова с высоты шестого этажа сорвался мужчина. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Он умер на месте до приезда медиков. Сейчас в обстоятельствах его смерти 
10 апреля 2018, 09:12
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