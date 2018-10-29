В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».
Как говорится в техзадании, исполнитель должен предстоящей зимой регулярно убирать и утилизировать снег и наледь с самой площади, волжского склона, участка у нового амфитеатра, с лестниц, тротуаров и проездов, обрабатывать дорожки противогололедными материалами. При этом снежные валы нельзя формировать ближе, чем в 50 метрах от здания правительства Самарской области. Победитель торгов должен определиться 19 ноября.
Напомним, согласно реестру торгов, с 2014 года на ремонт площади Славы, сооружение монумента «Гордость, честь и слава Самарской области» и устройство склона потратили более 500 млн рублей. Постройка стены вызвала резкий негатив среди самарцев. Что будут делать с ней пока точно не известно. Общегородской референдум, проведенный параллельно с мартовскими выборами президента, зафиксировал раскол среди жителей. Только 52 процента посчитали, что нужно вернуть прежний вид на Волгу. После запуска к мундиалю комплекса фонтанов у подножия склона протестные посты в пабликах почти сошли на нет.
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