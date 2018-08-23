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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» назначен капитан таможенной службы Антон Антонов. Как пояснили в пресс-службе Самарской таможни, он вступил в должность в середине июля.

Господин Антонов начал службу в таможенных органах в 2013 году с должности инспектора отдела 
23 августа 2018, 04:32
В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской 
23 августа 2018, 03:16
«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

Стали известны подробности массового ДТП в Волжском районе Самарской области. Напомним, авария произошла среду, 22 августа, в 17:45 на 16 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс -Волгоград». 29-летний водитель на «Лада Приоре» ехал со стороны областной столицы в направлении 
23 августа 2018, 02:31
Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

52-летнего мужчину подозревают в домогательствах по отношению к 4-летней девочке.
22 августа 2018, 04:27
В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

Во вторник, 21 августа, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. В 19:45 33-летняя автоледи, получившая права только в феврале, ехала на легковушке ВАЗ в жилой зоне со стороны проезда Оптимистов в направлении Спортивной. По пути она сбила 
22 августа 2018, 01:36
17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

Неосторожное вождение стало причиной очередного ДТП в Самаре. Все произошло 21 августа. 42-летний водитель автомобиля Honda CR-V ехал по улице Гагарина со стороны Авроры к Революционной. На одном из участков он превысил скорость, не успел затормозить и сбил 17-летнюю девушку. 
22 августа 2018, 01:15
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области началась приемка школ к новому учебному году. К 1 сентября необходимо привести в полную готовность 689 учебных заведений. Пока, всем необходимым требованиям соответствуют только 182 школы. Приемка завершится 20 августа.

«До 20 августа все школы должны 
26 июля 2018, 04:10
Уроки гостеприимства могут ввести в школах

Уроки гостеприимства могут ввести в школах

Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил 

3 июля 2018, 07:01
В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.

В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, 

19 июня 2018, 06:04
В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.

Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко 

18 июня 2018, 05:29
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