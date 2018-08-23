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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
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23 августа 2018, 04:32
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В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай
Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской …
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23 августа 2018, 03:16
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«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой
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23 августа 2018, 02:31
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta
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22 августа 2018, 01:36
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17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре
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22 августа 2018, 01:15
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году
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26 июля 2018, 04:10
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Уроки гостеприимства могут ввести в школах
Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил …
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3 июля 2018, 07:01
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
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19 июня 2018, 06:04
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В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры
Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.
Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко …
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18 июня 2018, 05:29