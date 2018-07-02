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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.

Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой 

27 июня 2018, 03:14
В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в 
26 июня 2018, 09:00
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
22 июня 2018, 01:28
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, на Красноглинском шоссе столкнулись несколько машин. Видео с места происшествия появилось в соцсети. Крупное ДТП, по 
6 марта 2018, 02:21
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны 
21 февраля 2018, 12:20
Стали известны подробности смертельного ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре

Стали известны подробности смертельного ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре

В Самаре полицейские сообщили подробности ДТП, произошедшего сегодня утром. Как уже сообщала «ТЕРРА», столкнулись  на Красноглинском шоссе автомобили «ВАЗ 2114» и иномарка Mitsubishi Pajero. Погибла 37-летняя автоледи. По данным полицейских, авария произошла 19 февраля в восемь часов утра. Погибшая женщина-водитель 
19 февраля 2018, 03:49
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