Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет обязательства по определению границ будущего объекта, а также мест размещения объектов дорожного сервиса, парковок, пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств.
Начальная цена контракта составляет 6,99 миллиона рублей. Победителя объявят 23 июля.
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