В Самаре департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, для отлова бездомных собак и кошек в течение 2018 года. Информация о соответствующем аукционе опубликована на портале госзакупок. Победителя должны определить уже через три недели - 24 ноября. За работу ему заплатят почти 9 миллионов рублей. Согласно документам, исполнителю нужно будет отловить почти 7 тысяч животных: 6880 - собаки; 50 - кошки.
Согласно техзаданию, всех отловленных собак исполнитель обязан будет передать ветеринару для принятия решения об эвтаназии или стерилизации. Выпущенные на свободу псы должны быть помечены чипами или отрезанием кончика уха, а также привиты против бешенства.
Найденных породистых «потеряшек» с ошейниками будут содержать в течение трех дней. Если владелец сразу не найдется, то животных отдадут на передержку.
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