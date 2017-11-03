Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления в пищу мяса собак, барсуков и медведей. Напомнить об этом ведомство решило в связи с недавним трагикомическим случаем в Томской области, где 16 человек съели копченое мясо медведя и заболели трихинеллезом. Установлено, что …