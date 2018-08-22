Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей В Самарской области уменьшилась средняя зарплата. В октябре она составила 29 тысяч 567 рублей. Отметим, предыдущий показатель был выше 30 000 рублей. Общая задолженность по зарплате (без учета малого бизнеса) снизилась на три миллиона рублей (это почти 7 процентов) – до …