3
29
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888   .d8888b.    d888     .d888  8888888b.   888888b.             
 888   o   888  d88P  Y88b  d8888    d88P"   888  "Y88b  888  "88b            
 888  d8b  888  888    888    888    888     888    888  888  .88P            
 888 d888b 888  888           888    888888  888    888  8888888K.   88888b.  
 888d88888b888  888           888    888     888    888  888  "Y88b  888 "88b 
 88888P Y88888  888    888    888    888     888    888  888    888  888  888 
 8888P   Y8888  Y88b  d88P    888    888     888  .d88P  888   d88P  888  888 
 888P     Y888   "Y8888P"   8888888  888     8888888P"   8888888P"   888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

В пятницу, 24 августа, в Тольятти перекроют движение транспорта по улице Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. Как сообщили в мэрии Тольятти, улицу перекроют из-за многодневной гонки по велоспорту, 
22 августа 2018, 02:35
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
20 августа 2018, 07:30
В блогах: беспредельная наглость АО

В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!

Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно 
17 августа 2018, 08:23
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
15 августа 2018, 10:16
Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа

Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа

Минэкономразвития России предложило повысить в 2019 году тарифы на ЖКХ в 2 этапа - 1 января и 1 июля. Сейчас коммуналка ежегодно дорожает только летом, средняя индексация при этом ограничена ориентиром по инфляции в 4 процента. В следующем году ведомство 
15 августа 2018, 05:33
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
С зарплатами что-то произойдет

С зарплатами что-то произойдет

Минэкономразвития  РФ ожидает замедление темпов роста реальных зарплат населения. По итогам 2019 года, он может снизиться в шесть раз - с 6 с лишним процентов, ожидаемых по итогам года текущего, до одного процента. По мнению федеральных экспертов, это может быть 

29 июня 2018, 11:31
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
Кто в Самаре

Кто в Самаре "средний класс"

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем исследовании об основных макротрендах прикинули, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом. Так, например, для жителей Москвы - не менее 120 тысяч рублей в месяц, а в регионах, в том числе и 

19 июня 2018, 07:02
Выросла средняя зарплата в Самарской области

Выросла средняя зарплата в Самарской области

По итогам марта средняя зарплата в Самарской области выросла до 32 тысяч 258 рублей, сообщает Самарастат. Это на 12 % больше, чем в начале года. При этом среднедушевой доход в регионе составил почти 27 тысяч 700 рублей, что на 1,5 

28 мая 2018, 04:08
Составлен статистический портрет женщины из Самары

Составлен статистический портрет женщины из Самары

В Самарской области составлен статистический портрет женщины – жительницы Самары. Исследование провели сотрудники Самарастата.

«Это целеустремленная женщина, которая не спешит «удачно выйти замуж», а стремится закончить учебу, получить специальность и 
7 марта 2018, 01:30
За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

Самарастат опубликовал очередной отчет о ценах на продукты в регионе. Сильнее всего подешевела гречка – на 4%. В конкретных цифрах ее стоимость составляет 43 рубля 85 копеек за килограмм. Огурцы и карамель потеряли в цене 1,1%. На 1% снизилась стоимость 

6 февраля 2018, 04:22
Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей

Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей

В Самарской области уменьшилась средняя зарплата. В октябре она составила 29 тысяч 567 рублей. Отметим, предыдущий показатель был выше 30 000 рублей. Общая задолженность по зарплате (без учета малого бизнеса) снизилась на три миллиона рублей (это почти 7 процентов) – до 
22 ноября 2017, 12:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх