Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.
По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%
В итоге, размер средней зарплаты по итогам июня составил 34 587 рублей.
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