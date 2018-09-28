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В «Курумоче» экстренно сел самолет
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27 сентября 2018, 11:29
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В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью
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17 сентября 2018, 02:07
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В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию
В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" …
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27 августа 2018, 02:13
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши
Сегодня, 30 мая, около 20:00 на Самарскую область обрушился ураган. Начался дождь, поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду, передает портал 63.ru. Жителям мегаполиса удалось снять стихию на видео. О предстоящем природном катаклизме жителей региона …
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30 мая 2018, 11:14
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В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян
В 2017 году курорты турецкой Антальи посетили почти 3 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на портал Haber Turk. По данным аналитиков, турпоток из нашей страны в ушедшем году побил все рекорды. Нынешние цифры побили …
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9 января 2018, 04:53
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На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба
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30 июля 2015, 05:07
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В элитном турецком отеле в Антальи больше 40 человек отравились хлором
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5 мая 2015, 03:04
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Самые популярные самарские авиарейсы - в Москву, Анталью и Петербург
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19 сентября 2013, 01:43