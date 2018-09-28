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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В «Курумоче» экстренно сел самолет

В «Курумоче» экстренно сел самолет

В ночь на 27 сентября в аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Борт летел из Москвы в Худжанд. В небе над Самарой одному из пассажиров стало плохо, и экипаж воздушного суда принял решение зайти на посадку. После приземления 
27 сентября 2018, 11:29
В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В воскресенье, 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» на 5 часов задержали рейс авиакомпании «Северный ветер». Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Анталью и вылететь туда в 15:40 по местному времени. Но фактически самолет отправился в путь только в 
17 сентября 2018, 02:07
В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут  из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" 

27 августа 2018, 02:13
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши

Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши

Сегодня, 30 мая, около 20:00 на Самарскую область обрушился ураган. Начался дождь, поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду, передает портал 63.ru. Жителям мегаполиса удалось снять стихию на видео. О предстоящем природном катаклизме жителей региона 
30 мая 2018, 11:14
В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян

В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян

В 2017 году курорты турецкой Антальи посетили почти 3 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на портал Haber Turk. По данным аналитиков, турпоток из нашей страны в ушедшем году побил все рекорды. Нынешние цифры побили 
9 января 2018, 04:53
На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба

На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба

Известная балерина получила травму на отдыхе в Анталье, где она сейчас находится с дочерью Ариадной. Волочкова, спрыгнув с яхты, решила искупаться в море, где на нее напала рыба, похожая на миниатюрную акулу.

У 39-летней звезды на правой ноге появились 
30 июля 2015, 05:07
В элитном турецком отеле в Антальи больше 40 человек отравились хлором

В элитном турецком отеле в Антальи больше 40 человек отравились хлором

В Турции в одном из самых престижных отелей Антальи - Hestia Resort & Spa более 4 десятков человек отравились ядовитым газом. Среди пострадавших 11 туристов и 30 сотрудников гостиницы. Их сразу госпитализировали. По предварительным данным, токсичное вещество, которое распространилось по 
5 мая 2015, 03:04
Самые популярные самарские авиарейсы - в Москву, Анталью и Петербург

Самые популярные самарские авиарейсы - в Москву, Анталью и Петербург

За 8 месяцев текущего года международный аэропорт «Курумоч» обслужил 1 млн 400 тысяч пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении компании. Всего было осуществлено 8 тысяч 400 авиавылетов. По итогам августа наиболее востребованными 

19 сентября 2013, 01:43
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