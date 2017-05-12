Инцидент произошел вчера, 8 мая, утром в Тольятти. Из окна одного из 5-этажных домов по улице Тополиной выпал маленький ребёнок. Он погиб в результате получения травм, несовместимых с жизнью.

Предположительно, малышу около двух лет. На месте происшествия работали полицейские. По предварительным …