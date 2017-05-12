|
22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей
|
12 мая 2017, 08:06
|
В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада
|
12 мая 2017, 12:59
|
В Тольятти подделывали моторное масло
Сотрудники полиции пресекли крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных производителей. Производилась фальсифицированная продукция в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Масло сбывалось под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
|
10 мая 2017, 02:41
|
В Тольятти 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки
|
9 мая 2017, 09:01
|
Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти
В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и …
|
8 мая 2017, 02:22
|
Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа
Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с …
|
7 мая 2017, 10:01
|
Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
|
5 февраля 2017, 01:22
|
Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
|
1 февраля 2017, 01:38
|
В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
|
18 января 2017, 04:45
|
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию
|
3 января 2017, 06:02
|
Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые
Специалисты рассказали, для чего мегаполисам нужны вороны. Информацию об этом исследовании распространили на страницах зарубежных и отечественных научных изданий.
|
14 июля 2016, 10:51
|
В Тольятти живет говорящий ворон
В тольяттинском клубе «Любители природы» живет около ста самых разных птиц. Один из них — говорящий ворон Курт, передает портал TLTgorod со ссылкой на волонтера клуба Александра Филатова. Ворон Курт живет в Тольятти уже три года.
Эту красивую, …
|
7 марта 2016, 03:39
|
В Норвегии слепую женщину выгнали из McDonald’s из-за собаки-поводыря
|
10 августа 2015, 03:17
|
На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил …
|
10 августа 2015, 12:23
|
Психологи: Статус в социальных сетях влияет на реальные отношения
|
28 июля 2015, 01:37
|
Facebook хочет создать собственный музыкальный сервис
|
10 июля 2015, 04:04