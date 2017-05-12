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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

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В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к 

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В Тольятти подделывали моторное масло

В Тольятти подделывали моторное масло

Сотрудники полиции пресекли крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных производителей. Производилась фальсифицированная продукция в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Масло сбывалось под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
В производственных помещениях 

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В Тольятти 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки

В Тольятти 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки

Инцидент произошел вчера, 8 мая, утром в Тольятти. Из окна одного из 5-этажных домов по улице Тополиной выпал маленький ребёнок. Он погиб в результате получения травм, несовместимых с жизнью.

 

Предположительно, малышу около двух лет. На месте происшествия работали полицейские. По предварительным 

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Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и 

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Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
 
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с 
7 мая 2017, 10:01
Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.

Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в 
5 февраля 2017, 01:22
Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео

Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео

В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине 

1 февраля 2017, 01:38
В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
18 января 2017, 04:45
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Пользу ворон для экологии в городе доказали ученые

Специалисты рассказали, для чего мегаполисам нужны вороны. Информацию об этом исследовании распространили на страницах зарубежных и отечественных научных изданий.
Оказывается, основная польза заключается в том, что эти представители фауны защищают большие населенные пункты от мертвых мелких животных. Вороны признаны единственными 

14 июля 2016, 10:51
В Тольятти живет говорящий ворон

В Тольятти живет говорящий ворон

В тольяттинском клубе «Любители природы» живет около ста самых разных птиц. Один из них — говорящий ворон Курт, передает портал TLTgorod со ссылкой на волонтера клуба Александра Филатова. Ворон Курт живет в Тольятти уже три года.

Эту красивую, 
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В Норвегии слепую женщину выгнали из McDonald’s из-за собаки-поводыря

В Норвегии слепую женщину выгнали из McDonald’s из-за собаки-поводыря

Тина Мари Асикайнен с дочкой и собакой-поводырем зашла пообедать в McDonald's города Фредрикстад. Официанты подождали, пока они доедят, и сразу же попросили их выйти из ресторана, так как собакам воспрещено здесь находиться. Лицемерие сотрудников кафе поразило женщину. Объяснения, что без 
10 августа 2015, 03:17
На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил 
10 августа 2015, 12:23
Психологи: Статус в социальных сетях влияет на реальные отношения

Психологи: Статус в социальных сетях влияет на реальные отношения

Психологи выяснили: чем активнее люди рассказывают о своей личной жизни в социальных сетях, тем больше это будет влиять на ее настоящее развитие.

Исследователи несколько месяцев отслеживали личную жизнь пар с параллельным анализом постов в их аккаунтах в «Фейсбуке». В 
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Facebook хочет создать собственный музыкальный сервис

Facebook хочет создать собственный музыкальный сервис

В планах руководства «Фейсбука» - стать конкурентами Apple Music, Spotify и др. Проект пока еще в разработке, точная дата его запуска неизвестна. Вначале будет разработан алгоритм монетизации музыкальных видеороликов, которые будут размещены на самом «Фейсбуке». Возможно, соцсеть возьмет пример с 
10 июля 2015, 04:04
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