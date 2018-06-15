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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Спустя 

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«Думаю, не 
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Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.

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13 июня 2018, 02:56
Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на 

1 июня 2018, 09:34
Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.

Похожий случай 

25 мая 2018, 10:32
В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области будут судить бывшего начальника  отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют 

22 мая 2018, 02:52
Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

25 апреля 2018, 11:19
Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

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В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

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29 августа 2017, 06:10
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