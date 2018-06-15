Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.

Спустя …