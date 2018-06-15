В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.
По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. Благодаря такой схеме она получила 499 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления. Ей назначили наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 7 месяцев, сообщает прокуратура Самарской области.
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