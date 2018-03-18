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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Выборы президента России завершились в Самарской области

Выборы президента России завершились в Самарской области

В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

18 марта 2018, 08:25
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать,  несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 

18 марта 2018, 02:26
К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

На 12:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 28,81%. Судя по данным региональной избирательной комиссии, опережение показателей 2012 года увеличивается. 6 лет назад к полудню свои голоса отдали только 23,71% жителей области.

В выборах президента России в регионе 

18 марта 2018, 01:27
На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают 

18 марта 2018, 01:17
На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

На 10:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 10,17%

Появились первые данные о явке избирателей на выборах президента России в Самарской области. По состоянию на 10:00 на участки пришли 10,17% жителей региона, обладающих правом голоса. Отмечается, что на выборах главы государства в 2012 году эта цифра на аналогичное время 
18 марта 2018, 12:34
Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Явка избирателей на 16:00 в Самарской области составила 35%

Явка избирателей на 16:00 в Самарской области составила 35%

По данным на 16:00, в Самарской области проголосовало 35% жителей области, или 855 тысяч человек. Более активны сельчане. Так, в Красноглинском, Пестравском и Клявлинском районах явка превысила 70%. В Тольятти правом голоса воспользовалось 30% граждан. В Самаре - 26%. Известно 

18 сентября 2016, 05:22
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