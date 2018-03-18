Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.
Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока демонстрируют Самарский и Кировский районы Самары — 39,74% и 40,02%.
Напомним, что президентские выборы начались в Самарской области в 8:00 на более чем 1700 участках. Голосование будет идти до 20:00. О грубых нарушениях во время избирательного процесса пока не сообщалось.
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