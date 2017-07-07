GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы» оповестят - им отправят официальные письма и позвонят по телефону. Все работы по замене будут выполнены бесплатно, пообещали в компании «ДжиЭм- АвтоВАЗ».
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