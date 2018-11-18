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Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной
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18 ноября 2018, 05:02
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«Фигурное катание» с риском для жизни устроили подростки на неокрепшем льду Сызранки
Инцидент случился 16 ноября на реке Сызранка в районе улицы Рыбацкая, передает КТВ-ЛУЧ. Сотрудники муниципального ГО и ЧС во время своего рейда по местам несанкционированного выхода на лед обнаружили на реке детей. Они катались на тонком льду на коньках. …
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18 ноября 2018, 03:42
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Два подростка погибли и трое пострадали в страшном ночном ДТП в Сызрани
Сегодня, 18 ноября, около 1-го часа ночи в Сызрани произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным сотрудников полиции, 18-летний водитель на Toyota Corolla двигался по дамбе Волги со стороны переулка Волжский в направлении переулка Достоевского. Предположительно, юный автомобилист …
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18 ноября 2018, 03:05
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«И разметка не помогла»: Самарский столб, в который все врезаются, снова стал виновником ДТП
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17 ноября 2018, 03:47