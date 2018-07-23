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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В четверг, 19 июля, в Комсомольском районе Автограда случилось ЧП: обрушилась опора линий электропередач. По словам местных жителей, опора ЛЭП перекрыла всю проезжую часть. Из-за падения на землю горящего провода возникло возгорание, пишет 63.ru. Пожар свидетели происшествия потушили собственными 
20 июля 2018, 08:10
В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж

В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж

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В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно 
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Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

В ночь на четверг, 19 июля, в квартире на втором этаже двухэтажного дома №22 А на улице Пугачевской в Кировском районе обрушился потолок. Это произошло еще в 03:16. На фотографиях, предоставленных жильцами квартиры, видно, что свалилось не только декоративное потолочное 
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Под Сызранью на ж/д-путях получила травмы 17-летняя девушка

Под Сызранью на ж/д-путях получила травмы 17-летняя девушка

Полицейские сызранского отдела МВД на транспорте проводят проверку по факту получения травм на ж/д-путях несовершеннолетней девушкой.
По предварительной информации, 17-летняя уроженка Ульяновской области остановилась на железнодорожных путях на станции Ключики, чтобы пропустить поезд. В этот момент по встречным путям начал 

9 апреля 2014, 02:46
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