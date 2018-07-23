Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре … В ночь на четверг, 19 июля, в квартире на втором этаже двухэтажного дома №22 А на улице Пугачевской в Кировском районе обрушился потолок. Это произошло еще в 03:16. На фотографиях, предоставленных жильцами квартиры, видно, что свалилось не только декоративное потолочное