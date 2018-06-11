На днях в полицию города Кинеля за помощью обратился 74-летний местный житель. Он сообщил, что его ограбил родной сын. Добычей злоумышленника стал мобильный телефон стоимостью 500 рублей.

Накануне преступления 44-летний подозреваемый весь день сидел дома и распивал спиртное. Вечером он ушел …