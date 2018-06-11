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Житель Кинеля сначала зарубил своего собутыльника, а потом чуть не зарезал полицейского
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13 февраля 2018, 02:39
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В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу
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26 января 2018, 02:30
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В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей
Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, …
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24 января 2018, 11:02
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Житель Кинеля отобрал телефон у отца-инвалида
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23 января 2018, 02:19