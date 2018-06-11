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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, 
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Житель Кинеля отобрал телефон у отца-инвалида

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