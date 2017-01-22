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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

По предварительным данным ПСС по Самарской области, у одного из автомобилей во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину фуру от удара смяло. Водитель, без признаков жизни, оказался зажатым в кабине. Для 
21 января 2017, 03:06
На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 18 км автодороги Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на 

20 января 2017, 03:21
В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В четверг, 19 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. По данным полиции, 29-летний мужчина на иномарке BMW X5 наехал на женщину, переходившую улицу Промышленности в неположенном месте. Затем автомобиль въехал в сугроб и застрял.

Авария случилась в 13:40. 

20 января 2017, 02:36
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, на месте происшествия работали спасатели, также использовалась спецтехника. 

28 декабря 2016, 11:25
Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области

Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области

В Интернете опубликовано фото гигантской пробки, образовавшейся на трассе М-5 в районе Сызрани в понедельник, 26 декабря. Причиной стало ДТП. Около часа дня на 896-м километре дороги столкнулись две фуры – «Даф» и «Мерседес», обе с московскими номерами. Водитель «Мерседеса» 
27 декабря 2016, 11:27
В Самаре после ДТП черная иномарка перекрыла движение в районе пивзавода

В Самаре после ДТП черная иномарка перекрыла движение в районе пивзавода

В пятницу, 25 ноября, в социальных сетях появилось сообщение о ДТП в Самаре в районе пивзавода. Очевидец опубликовал фото. «ДТП, пивзавод. Пробка!» - сообщил пользователь. Судя по снимкам, столкнулись два автомобиля. Черная иномарка  частично перекрыла дорогу. Также была разбита вазовская 
25 ноября 2016, 04:27
На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

Сегодня, 20 ноября, в Самарской области на участке федеральной автомагистрали М-5 «Урал» в районе дачного поселка у реки Сок произошло ДТП.
 
Как передает портал tltgorod.ru, большегруз потерял управление и опрокинулся на бок - то ли из-за неправильно расположенного груза 
20 ноября 2016, 06:19
В блогах: о пробке на Южном шоссе

В блогах: о пробке на Южном шоссе

Блогера kurdoff заинтересовал вопрос, "откуда едут люди"? "Уже который раз обращаю внимание на вечернюю пробку на Южном шоссе. Если раньше все дружно стояли по направлению из города, то теперь, наоборот, стоят навстречу. Я теряюсь в догадках. То ли это 
14 октября 2016, 09:40
В Самаре из-за пробки встало движение транспорта на Бубнова

В Самаре из-за пробки встало движение транспорта на Бубнова

Сегодня, 2 сентября, на пересечении улицы Бубунова и Московского шоссе возникла автомобильная пробка. Фотографии транспортного затора опубликованы в социальных сетях.

«Перекрёсток ул. Молодёжной с ул. Бубнова. 30 минут стоим», - написал очевидец.

«Да когда же вы ездить-то научитесь? 
2 сентября 2016, 10:26
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