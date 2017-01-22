Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото) По предварительным данным ПСС по Самарской области, у одного из автомобилей во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину фуру от удара смяло. Водитель, без признаков жизни, оказался зажатым в кабине. Для …