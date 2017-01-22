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Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)
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21 января 2017, 03:06
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На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»
20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
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20 января 2017, 03:21
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В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе
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20 января 2017, 02:36
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)
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6 января 2017, 03:27
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На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»
Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
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28 декабря 2016, 11:25
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Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области
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27 декабря 2016, 11:27
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В Самаре после ДТП черная иномарка перекрыла движение в районе пивзавода
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25 ноября 2016, 04:27
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На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото
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20 ноября 2016, 06:19
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В блогах: о пробке на Южном шоссе
Блогера kurdoff заинтересовал вопрос, "откуда едут люди"? "Уже который раз обращаю внимание на вечернюю пробку на Южном шоссе. Если раньше все дружно стояли по направлению из города, то теперь, наоборот, стоят навстречу. Я теряюсь в догадках. То ли это …
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14 октября 2016, 09:40
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В Самаре из-за пробки встало движение транспорта на Бубнова
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2 сентября 2016, 10:26