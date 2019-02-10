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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Сызрани дети подыскивают своему папе «добрую, красивую и работящую жену»

В Сызрани дети подыскивают своему папе «добрую, красивую и работящую жену»

Необычное объявление опубликовано в одном из городских пабликов в соцсетях. Будущую спутницу жизни для 48-летнего отца-одиночки ищут его дети – 13-летняя Маша и 12-летний Ваня.

«Мужчина с двумя детьми ищет жену. Будет любить. Примет, даже если вы мать-одиночка. Пишите 
10 февраля 2019, 03:39
В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть 
6 февраля 2019, 09:55
Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 
5 февраля 2019, 12:37
Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек

В понедельник, 4 февраля, в Сызрани произошла дорожная авария,в которой пострадал один человек. Рано утром, в 8:15, 24-летняя автоледи ехала на иномарке Hyundai Creta по внутридворовому проезду со стороны дома №4 по проспекту Космонавтов. Она направлялась к дому №17 по 
5 февраля 2019, 10:33
Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Вчера, 9 ноября, поздно вечером на трамвайных путях по проспекту Ленина произошло ДТП с участием пешехода. На пересечении с улицей Осипенко мужчина попал под трамвай и погиб.
 
По информации областного главка полиции, погибшим оказался 42-летний мужчина. Его по неустановленной 
10 ноября 2018, 04:46
Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.

Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие 
22 сентября 2018, 03:17
Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

На улице Гагарина на пересечении с улицей Мяги произошла трагедия. Автолюбитель остановился на перекрестке и не смог начать движение. Когда другие другие водители подошли к остановившемуся автомобилю, они увидели, что человек за рулем был мертв.

 

 

 
10 сентября 2017, 01:13
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