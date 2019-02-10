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В Сызрани дети подыскивают своему папе «добрую, красивую и работящую жену»
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10 февраля 2019, 03:39
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В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья
Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть …
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6 февраля 2019, 09:55
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Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары
Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 …
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5 февраля 2019, 12:37
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Неудачно припарковалась: в Сызрани автоледи сбила продавщицу и протаранила ларек
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5 февраля 2019, 10:33
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Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина
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10 ноября 2018, 04:46
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Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы
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22 сентября 2018, 03:17
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем
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10 сентября 2017, 01:13
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