Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем На улице Гагарина на пересечении с улицей Мяги произошла трагедия. Автолюбитель остановился на перекрестке и не смог начать движение. Когда другие другие водители подошли к остановившемуся автомобилю, они увидели, что человек за рулем был мертв.