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Самару будет заливать 10 дней

Самару будет заливать 10 дней

В главном управлении МЧС по Самарской области провели брифинг по поводу повышения уровня воды в Волге. Из-за обильных дождей паводок продолжается, приток в Куйбышевское водохранилище увеличился. На Жигулевской ГЭС решили начать сбросы - до 20 тысяч кубометров воды в секунду. 

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Уходим под Волгу: самарцев предупредили о повышении уровня воды

По сообщению самарской мэрии, в среду, 12 июля, в Самаре ожидается повышение уровня воды.

«Жигулевская ГЭС планирует сброс воды. В связи с этим в пределах границ городского округа Самара ожидается повышение уровня воды на 1 – 1,5 метра», - 
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Волгу пришлось расходовать вхолостую

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Жигулевская ГЭС продолжает работать в режиме повышенной приточности. В связи с непрекращающимися осадками расход воды через створы гидрообъекта достиг значения в 13 тысяч кубометров в секунду - это максимальный показатель с 1994 года. Каждый третий куб воды энергетики вынуждены сбрасывать 
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Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а 

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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом 

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Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу

Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу

Вечером 28 мая в самарскую полицию поступило сообщение о заминировании одного из развлекательных учреждений на улице Революционной. Опасную территорию оцепили, эвакуировали 30 человек. В работах на месте происшествия приняли участие кинологи со служебными собаками, сотрудники ОМОНа самарского управления Росгвардии. Взрывчатых 

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Массовый исход: 40 тысяч человек эвакуируют на Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы

Массовый исход: 40 тысяч человек эвакуируют на Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы

В 7 населенных пунктах Ставропольского края в настоящее время идет массовая эвакуация свыше 40 тыс. человек из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением

Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением

Вчера, 21 мая, работникам поисково-спасательной службы пришлось дважды эвакуировать пострадавших. Так, утром помощь была оказана 66-летнему жителю Рождествено, у которого диагностировали внутреннее кровотечение.
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Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Жигулевская ГЭС в ближайшие дни начнет сброс воды. В бассейне Куйбышевского гидроузла началось весеннее половодье.

За прошедшую неделю боковой приток воды вырос в 6 раз - до 5,4 тысячи кубометров в секунду, что соответствует паводковым расходам апреля.

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Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.

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18 апреля 2017, 11:07
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