В Самарской области из-за повышения уровня воды в реках начали эвакуировать людей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 12 июля, на Жигулевской ГЭС начались плановые сбросы воды. Сегодня объемы могут достигнуть 17,5 тысяч кубометров в секунду.
«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», уровни воды у города Самара на 13 июля 2017 прогнозируются в пределах 29,80-30,10 мБс», - передает МЧС.
Об эвакуации сообщили в мэрии Новокуйбышевска. Спасатели вывозят людей, которые находятся в районе поймы Волги и реки Кривуша. По данным на 11:40, было эвакуировано три машины и четыре человека. Отрезанными от суши оказались еще двадцать автомобилей. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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