Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге Один из жителей Самары похвастался в соцсетях необычным уловом. Он поймал угря на Волге.



«Вместе с другом рыбачили в районе Приволжья. Не сразу понял, что это такое. Привез к отцу. Он мне сказал, что это угорь. И раньше таких …