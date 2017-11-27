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Материалы по теме:

Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Один из жителей Самары похвастался в соцсетях необычным уловом. Он поймал угря на Волге.

«Вместе с другом рыбачили в районе Приволжья. Не сразу понял, что это такое. Привез к отцу. Он мне сказал, что это угорь. И раньше таких 
26 ноября 2017, 02:42
В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В ГИМС Самарской области назвали примерные сроки открытия ледовой навигации на Волге. Эта информация прозвучала на пресс-конференции, посвященной закрытию навигации и безопасности на льду.

«Суда на воздушной подушке начнут курсировать по волжскому льду не раньше 20 декабря», - сообщила 
23 ноября 2017, 01:54
В Самарской области закрыли три пристани

В Самарской области закрыли три пристани

Три пристани – Шелехметь, Винновка и Нижний пляж на зиму закрыли в Самаре. Информация об этом опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». На следующей неделе – 7 ноября запланировано закрытие еще двух речных «остановок» - в 

30 октября 2017, 07:05
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В блогах: "Об экологическом бедствии на берегу Волги"

Тольяттинка Елена Богданова рассказала в "Фейсбуке" об экологическом бедствии на берегу Волги возле тольяттинской турбазы "Волна": "Сейчас там активно сваливают мусор чьи-то самосвалы, груженные обломками бордюров и кусками дорожного бетона. На берегу теперь невероятное количество огромных куч. Всего таких 
26 октября 2017, 09:06
Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта

Две моторные лодки столкнулись на спуске Лейтенанта Шмидта

В Самаре произошла авария на воде. Как информирует ГУ МЧС по Самарской области, на Волге столкнулись две моторные лодки.

Происшествие зарегистрировали в районе спуска Лейтенанта Шмидта вчера, 26 августа. Около 19.00 плавсредства столкнулись, по касательной задев друг друга.
27 августа 2017, 04:12
В Париже появилось уникальное водное электрическое такси

В Париже появилось уникальное водное электрическое такси

В столице Франции появилось необычное электрическое водное такси. По мнению экспертов, данная разработка может стать экологическим безопасным транспортным решением для всех городов мира.
Прототип уже опробовал мэр Парижа, который остался доволен поездкой. Катер имеет отличную аэродинамику и практически летает над 

19 июня 2017, 09:24
В Самаре восстановят катер Семен Семеныча из «Бриллиантовой руки»

В Самаре восстановят катер Семен Семеныча из «Бриллиантовой руки»

В Самаре восстановят катер из легендарной комедии «Бриллиантовая рука», сообщает сайт «Прогород». Судно модели «343 Волга»  было показано в финале картины: на нем герой Юрия Никулина - агент по борьбе с организованной преступностью Семен Семеныч Горбунков - вместе с семьей 
25 октября 2016, 02:30
В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей

В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей

Сегодня, 19 сентября, самарские спасатели сообщили новые подробности о речной аварии на реке Самаре. Столкнулись катер Sea Ray и баржа. Маломерное судно перевернулось, передает поисково-спасательная служба Самарской области. Спасатели предоставили фотографии.

Как уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла в 
19 сентября 2016, 08:32
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