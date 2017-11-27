В воскресенье, 26 ноября, под Самарой произошла авария с водным транспортом. 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги. Инцидент произошел в районе пристани Шелехметь. Сообщение о происшествии спасатели получили в 15:02.
«На реке Волга, ниже пристани Шелехметь, на большой скорости вылетел на берег катер. Сила удара была такой, что подвесной лодочный мотор отлетел на 15 метров в сторону берега», - сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
Судоводитель получил телесные повреждения и не мог передвигаться. К месту происшествия был направлен спасательный катер с двумя сотрудниками службы. На носилках пострадавшего транспортировали на спасательный катер и отвезли на станцию «Центральная», где передали скорой помощи.
Спасатели предоставили фото с места происшествия.
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