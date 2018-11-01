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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка
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1 ноября 2018, 12:13
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В Самаре Hyundai снес столб после ДТП с Renault
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31 октября 2018, 11:48
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В Тольятти пассажиры поднимали «маршрутку» после ДТП
Во вторник, 30 октября, в Центральном районе Тольятти случилась авария. На пересечении улиц Родины и Республиканской около стадиона «Строитель» после столкновения с автобусом завалилась на бок «маршрутка». Судя по всему, ее поднимали пассажиры и очевидцы ЧП. Как сообщает tltgorod.ru, …
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31 октября 2018, 09:46
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В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»
Накануне, 29 октября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 12:00 37-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» по улице Автостроителей в направлении Свердлова. По предварительным данным, в какой-то момент автомобилист сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть неподалеку …
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30 октября 2018, 01:39
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В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице
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25 октября 2018, 01:57
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном
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1 октября 2018, 01:58