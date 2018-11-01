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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка

В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка

В среду, 31 октября, в Куйбышевском районе Самары произошла авария с пострадавшими. Причем, ранения получил маленький ребенок. В 15:55 30-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Приора» по улице Грозненской в направлении Фасадной.
 
В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и 
1 ноября 2018, 12:13
В Самаре Hyundai снес столб после ДТП с Renault

В Самаре Hyundai снес столб после ДТП с Renault

Накануне поздно вечером, 30 октября, произошла крупная авария в Промышленном районе областной столицы. Примерно в 22:50 50-летний водитель Renault Logan не пропустил  Hyundai IX-35 на пересечении улиц Димитрова и Тополей. Машины столкнулись, от сильного удара корейскую иномарку вынесло с дороги 
31 октября 2018, 11:48
В Тольятти пассажиры поднимали «маршрутку» после ДТП

В Тольятти пассажиры поднимали «маршрутку» после ДТП

Во вторник, 30 октября, в Центральном районе Тольятти случилась авария. На пересечении улиц Родины и Республиканской около стадиона «Строитель» после столкновения с автобусом завалилась на бок «маршрутка». Судя по всему, ее поднимали пассажиры и очевидцы ЧП. Как сообщает tltgorod.ru, 
31 октября 2018, 09:46
В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»

В Тольятти 15-летнего подростка сбил «Ларгус»

Накануне, 29 октября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 12:00 37-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» по улице Автостроителей в направлении Свердлова. По предварительным данным, в какой-то момент автомобилист сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть неподалеку 
30 октября 2018, 01:39
В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В среду, 24 октября, произошла авария в Волжском районе. В 17:30 57-летний водитель иномарки Ford Mondeo ехал по трассе «Николаевка – Черновский — Белозерки». По предварительной версии, шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и не справился с управлением, 
25 октября 2018, 01:57
Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

В воскресенье, 7 октября, в Ставропольском районе произошла авария - легковушка «ухнула» в кювет. В 09:30 30-летний водитель, который получил права только в прошлом месяце, ехал на ВАЗ-21703 по трассе «Тольятти - Хрящевка» в направлении Хрящевки.

По предварительной версии, 
8 октября 2018, 03:23
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть на автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
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