2
45
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре 
15 марта 2019, 02:30
В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.

- Руководство предприятия сразу же отреагировало. 
15 марта 2019, 01:33
В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В пятницу, 15 марта, с 21:00 будет закрыта для движения автомобилей проезжая часть на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага - по направлению «в город» и одна полоса по направлению «из города». На этом участке коммунальщики будут вести аварийно-восстановительные работы 
15 марта 2019, 12:57
На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № 
15 марта 2019, 12:36
В Самарской области с поля украли 13 быков

В Самарской области с поля украли 13 быков

Любопытная криминальная история случилась в Самарской области: двое жителей Большой Черниговки предстали перед судом из-за кражи животных. По версии следствия, в прошлом ноябре мужчины 59 и 57 лет угнали с поля 13 быков. Владелец оценил причиненный ущерб в 368 550 
15 марта 2019, 11:43
В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками 
14 марта 2019, 08:40
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

В среду, 13 марта, на трассе в Пестравском районе Самарской области произошла смертельная авария. В 20:30 56-летний водитель ехал на грузовике Volvo с полуприцепом-самосвалом по автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в направлении Саратова. По пути шофер сбил 
14 марта 2019, 03:07
В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и 
13 марта 2019, 05:06
Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Жители Сызрани обратили внимание на необычное явление - осадки с живыми насекомыми. Во вторник, 12 марта, странный снегопад засняли в поселке Балашейка Сызранского района. На записи можно увидеть, что снег буквально усыпан насекомыми черного цвета. 
 
- В Балашейке сегодня выпал 
13 марта 2019, 04:08
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

В Сызрани с поезда сняли молодого человека, который вел себя слишком агрессивно и был пьян. К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Сызранского линейного отдела обратился начальник поезда «Москва - Тольятти». Он рассказал, что один из пассажиров вел себя вызывающе, пытался сесть 
13 марта 2019, 11:30
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

В пятницу, 22 февраля, уровень опасности в Самарской области понизился с «оранжевого» на «желтый». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, «желтый уровень опасности» был введен с 08:30 22 февраля. По информации Приволжского УГМС, до семи часов вечера пятницы на территории 
22 февраля 2019, 09:34
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В четверг днем, 21 февраля, на проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Челюскинцев произошла авария. Под трамвай, следовавший по направлению «из города», попал пешеход, пересекавший дорогу. Как рассказали в соцсетях очевидцы, пострадавший остался в живых. После столкновения на этом участке 
21 февраля 2019, 04:22
«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»

На записи видно, как мужчина 
9 февраля 2019, 03:06
В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

Наехал на пешехода и скрылся. В судебном участке мировых судей Железнодорожного района рассматривается дело Федора Головинова, который, по версии полиции, в конце января сбил человека и уехал с места происшествия.  Еще 29 января на улице Красноармейской в Самаре водитель Евгений 
7 февраля 2019, 08:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх