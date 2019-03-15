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Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
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15 марта 2019, 02:30
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага
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15 марта 2019, 12:57
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
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14 марта 2019, 08:40
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«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
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14 марта 2019, 03:07
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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми
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13 марта 2019, 04:08
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С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош
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13 марта 2019, 11:30
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В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
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25 февраля 2019, 02:43
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»
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22 февраля 2019, 09:34
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
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21 февраля 2019, 04:22
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«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал
Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»
На записи видно, как мужчина …
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9 февраля 2019, 03:06
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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