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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
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21 июля 2017, 07:23
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Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку
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20 июля 2017, 03:38
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В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»
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19 июля 2017, 11:14
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»
Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба …
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19 июля 2017, 07:04
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В Крутых Ключах появится бесплатный автобус
В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу.
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19 июля 2017, 11:45
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Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз
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14 июля 2017, 11:46
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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03
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Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»
После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на …
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6 июля 2017, 12:31
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Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва
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19 июня 2017, 09:31
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Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»
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8 июня 2017, 02:49
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В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека
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10 мая 2017, 10:43