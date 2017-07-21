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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
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В среду, 19 июля, под Самарой произошло ДТП с участием «Газели» и пассажирского автобуса «ПАЗ». Они столкнулись на 11-м километре дороги Челно-Вершины - Шламка - Нурлат. «Газелью» управлял 57-летний водитель. По версии полицейских, он допустил столкновение с автобусом при обгоне. 

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В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»

Сегодня, 19 июля, в Самаре на 9-ой Просеке произошел несчастный случай. По информации ГУ МВД по Самарской области, около 15:35 25-летний водитель двигался на ВАЗ-2107 вдоль берега Волги. По неустановленной пока причине, автомобилист допустил самопроизвольное движение легковушки, в результате чего 
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.

По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба 

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В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Крутых Ключах появится бесплатный автобус

В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу. 
19 июля 2017, 11:45
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.

ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе 
14 июля 2017, 11:46
«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, 
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Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на 
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Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

В воскресенье, 18 июня, в Самарской области произошла жуткая авария. На 932 километре трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись две машины, в результате одна перевернулась на крышу. Есть жертва.

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Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

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В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека

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10 мая 2017, 10:43
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