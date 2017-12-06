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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

В Самарской области во вторник, 5 декабря, в результате ДТП с фурой пострадали женщина и младенец. Авария случилась под Самарой, на территории Красноярского района.  Столкнулись Audi A6, «ВАЗ-21099» и фура «МАН».

«В 11:30 мужчина 1990 года рождения, управляя автомашиной «Ауди 
6 декабря 2017, 02:32
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничен проезд на участке М-5. В ночь на среду, 6 декабря, с 2:00 на федеральных дорогах Самарской области из-за снега срочно ограничили движение грузового транспорта. Речь идет о следующих участках: с 890 по 1194 км 
6 декабря 2017, 09:37
Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Двухдневный снегопад и колебания температуры воздуха то в минус, то в плюс спровоцировали снежные заносы на дорогах и гололед, число ДТП растет в геометрической прогрессии. Из-за этого Самара второй день стоит в многочасовых пробках, сегодня они уже достигли 10 баллов. 

5 декабря 2017, 05:49
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег. Во вторник, 5 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ДТП и пробках на дорогах. Так, на проспекте Масленникова перевернулся «КамАЗ». На проспекте Ленина произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Утром трамваи встали на Ново-Садовой 
5 декабря 2017, 01:58
«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

Сегодня, 4 декабря, в Сызрани примерно в 13:20 на перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошла автоавария с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, водитель на автомобиле «Пежо» при выезде со стороны улицы Комсомольской, 
4 декабря 2017, 10:33
В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

С 23 ноября изменилось движение по участку дороги М-5 в Самарской области. Это связано с открытием после ремонта моста через Волгу по плотине Жигулевской ГЭС.  Речь идет об участке от 943 километра до 972 километра трассы М-5 «Урал». Там с 
23 ноября 2017, 08:04
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка".  О пострадавших 
7 октября 2017, 06:16
Под Самарой фура с заснувшим водителем снесла машину дорожников

Под Самарой фура с заснувшим водителем снесла машину дорожников

В сообществе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фото утреннего происшествия: на повороте у посёлка Винтай фура снесла машину дорожной службы. Пострадал один человек, остальные чудом уцелели. "Вольво" двигался от Самары в сторону Зеленовки. В пути водитель, предположительно, уснул, и 
29 сентября 2017, 06:01
Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в районе Тольятти произошло ДТП с участием фуры. Образовалась пробка. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети. По их словам, авария случилась в районе Жигулевского моря.

По предварительным данным, большегрузом «Вольво», груженным 

31 июля 2017, 03:15
На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя

На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя

Сегодня, 30 июня, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По информации ГИБДД, около села Садовка Воскресенского района столкнулись автовоз и фура. В результате аварии оба водителя скончались на месте, передает портал «Четвертая Власть».
 
Судя по 
30 июня 2017, 09:44
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