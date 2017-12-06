Двухдневный снегопад и колебания температуры воздуха то в минус, то в плюс спровоцировали снежные заносы на дорогах и гололед, число ДТП растет в геометрической прогрессии. Из-за этого Самара второй день стоит в многочасовых пробках, сегодня они уже достигли 10 баллов. …