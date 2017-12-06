|
Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец
|
6 декабря 2017, 02:32
|
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков - до 18:00 6 декабря
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех …
|
6 декабря 2017, 11:28
|
В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5
|
6 декабря 2017, 09:37
|
Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки
|
5 декабря 2017, 05:49
|
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»
|
5 декабря 2017, 01:58
|
«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами
|
4 декабря 2017, 10:33
|
В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5
|
23 ноября 2017, 08:04
|
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»
Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка". О пострадавших …
|
7 октября 2017, 06:16
|
Под Самарой фура с заснувшим водителем снесла машину дорожников
В сообществе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фото утреннего происшествия: на повороте у посёлка Винтай фура снесла машину дорожной службы. Пострадал один человек, остальные чудом уцелели. "Вольво" двигался от Самары в сторону Зеленовки. В пути водитель, предположительно, уснул, и …
|
29 сентября 2017, 06:01
|
Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами
|
31 июля 2017, 03:15
|
На трассе Сызрань-Саратов столкнулись автовоз и фура: погибли оба водителя
Сегодня, 30 июня, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По информации ГИБДД, около села Садовка Воскресенского района столкнулись автовоз и фура. В результате аварии оба водителя скончались на месте, передает портал «Четвертая Власть».
Судя по …
|
30 июня 2017, 09:44