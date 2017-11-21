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Материалы по теме:

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.

Водители 

20 ноября 2017, 02:17
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Остался без колес: в Самаре Ford и SsangYong столкнулись на встречке

Сегодня, 19 ноября, днем в Самаре произошло крупное ДТП. В районе кольца рядом с перекрёстком проспекта Кирова и улицы Стара-Загора столкнулись автомобили Ford и SsangYong Kyron. Очевидцы аварии выложили фотографии в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам 
19 ноября 2017, 08:45
Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Сегодня, 18 ноября, около 5:20 утра в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, водитель на «Ладе Приоре» двигался по бульвару Буденного от бульвара Приморского в сторону улицы Фрунзе.

В 
18 ноября 2017, 04:08
Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.

«На место происшествия выехали 
14 ноября 2017, 12:36
В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца. 

«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в 
14 ноября 2017, 10:46
Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался сегодня, 10 ноября, на 70-м году жизни. Об этом  рассказали российские информагентства.
В прошлом месяце Задорнов на своей странице в социальной сети заявил, что должен отменить часть концертов до новогодних праздников из-за болезни. По данным 

10 ноября 2017, 01:10
На опасном перекрестке в Самаре снова сбили пенсионера

На опасном перекрестке в Самаре снова сбили пенсионера

В Самаре снова сбили пенсионера напротив рынка «Норд». Вечером 19 сентября водитель большегруза «Мерседес», двигаясь по улице XXII Партсъезда в районе пересечения с Заводским шоссе, совершил наезд на 88-летнюю женщину. По данным ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая 

20 сентября 2017, 01:03
Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии 

1 июня 2017, 10:25
В самарском трамвае скончался пенсионер

В самарском трамвае скончался пенсионер

Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру.  У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер 

3 декабря 2016, 03:19
В Сызрани пенсионер-педофил развращал школьниц

В Сызрани пенсионер-педофил развращал школьниц

Следователи завели уголовное дело на 61-летнего жителя Сызрани. Пенсионеру вменяют покушение на изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет. По версии следствия, мужчина совершил преступления у себя дома, в квартире на улице Локомобильной, в июле 

16 ноября 2016, 05:25
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