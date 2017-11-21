В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20.11.2017 года в 18:20 водитель 1977 года рождения, управляя автомашиной Тойота Хайлендер, двигался по автодороге М-5 «Урал», со стороны города Самары в направлении города Москвы. По предварительной информации полицейских, на 931 км, водитель совершил наезд на пешехода 1935 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины вне зоны пешеходного перехода, без светоотражающих элементов на одежде», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Смерть пострадавшего наступила на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи. Полицейские предоставили фото с места гибели пенсионера.
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