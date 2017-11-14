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Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей
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14 ноября 2017, 10:21
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В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров
В Государственную Думу направлен проект закона, подразумевающий ужесточение уголовных санкций за жестокое обращение с животными. Злоумышленникам может грозить пятилетний тюремный срок.
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9 ноября 2017, 12:31
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В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов
Генетики РАН рассказали об итогах недавних исследований, которые уже называют сенсационными. В Новосибирске ученые смогли создать вполне жизнеспособный эмбрион гибрида домашнего кота и дикого, причем последний вид был признан исчезающим.
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9 ноября 2017, 10:53
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Почти 7 тысяч бездомных собак и кошек отловят в Самаре
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3 ноября 2017, 01:10
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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14 февраля 2017, 02:01
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Видео с кабаном из Самары собрало тысячи просмотров
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29 ноября 2016, 01:39
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В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой
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29 ноября 2016, 10:23
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Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов
В Самарской области сразу на 80 процентов снизят популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру для противодействия проникновению на территорию губернии африканской чумы свиней (АЧС).
Случаи обнаружения АЧС зафиксированы в непосредственной близости к …
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18 октября 2016, 10:23