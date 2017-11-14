Почти 7 тысяч бездомных собак и кошек отловят в Самаре В Самаре департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, для отлова бездомных собак и кошек в течение 2018 года. Информация о соответствующем аукционе опубликована на портале госзакупок. Победителя должны определить уже через три недели - 24 ноября. За работу ему …