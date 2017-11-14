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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 ноября 2017г 
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Видео с кабаном из Самары собрало тысячи просмотров

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В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой

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Отметим, 
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Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов

В Самарской области сразу на 80 процентов снизят популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру для противодействия проникновению на территорию губернии африканской чумы свиней (АЧС).

Случаи обнаружения АЧС зафиксированы в непосредственной близости к 
18 октября 2016, 10:23
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