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Материалы по теме:

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
 
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. 
2 апреля 2017, 05:11
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
В Тольятти водитель проигнорировал светофор и устроил ДТП, есть раненые

В Тольятти водитель проигнорировал светофор и устроил ДТП, есть раненые

В среду, 29 марта на Обводном шоссе в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. На пересечении с улицей Коммунальной столкнулись две вазовский легковушки – «ВАЗ – 21102» и Lada Granta. Есть раненые. На скорой в больницу увезли двух человек.

Столкновение произошло примерно 

30 марта 2017, 02:53
В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

30 марта 2017, 12:22
В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В понедельник, 27 марта, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошло в 15:45 на Южном шоссе.

По версии полицейских, 35-летняя автоледи на «Приоре» при развороте нарушила правила перестроения и столкнулась с «Грантой». В ДТП пострадал 
28 марта 2017, 02:15
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик

На Безымянке за день отравились газом мать, дочь и двухлетний мальчик

В среду, 22 марта, медики дважды выезжали на Безымянку к людям, предположительно, отравившимся газом. Зафиксировано два случая по разным адресам. Пострадали две взрослые женщины - мать и дочь, а также ребенок.

Двухлетнего мальчика забрали из квартиры на улице Победы. Вызов поступил 

23 марта 2017, 03:06
Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

В среду, 22 марта, под Самарой на шестом километре дороги Урал - Красный Яр – Городцовка столкнулись два автомобиля. Пострадал ребенок.

ДТП произошло около часа дня. Предположительно, 37-летний водитель Nissan Sentra не снизил скорость на повороте и выехал на встречку. Иномарка 

23 марта 2017, 01:39
В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

Во вторник, 14 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На улице Солнечной на 8-летнюю девочку наехал автомобиль Toyota Raw 4. Это случилось примерно в восемь часов утра. Иномаркой управлял 35-летний водитель.

«По предварительной версии полицейских, в 
14 марта 2017, 01:43
Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.

«Фура перегородила всю 
2 февраля 2017, 02:32
На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура  Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд 

11 января 2017, 01:38
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