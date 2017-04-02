В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.
Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со стороны Тольятти в Самару. В пути автомобилист попал в снегопад. Мужчин не выбрал безопасную скорость и въехал в стоящий автомобиль «Фрэйтлайнер». 49-летний водитель грузовика остановился перед возникшим ранее затором.
Получили телесные повреждения различной степени тяжести водитель и 3 пассажира вазовской легковушки, в том числе 13-летняя девочка. Всем их назначили амбулаторное лечение. Предварительно, на момент ДТП все участники были пристегнуты ремнями безопасности.
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