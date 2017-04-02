Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой передает 63.ru.



Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. … Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры,Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару.