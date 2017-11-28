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Материалы по теме:

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской 

28 ноября 2017, 12:13
В Самаре насмерть сбили велосипедиста и пешехода

В Самаре насмерть сбили велосипедиста и пешехода

В понедельник, 27 ноября, в Самаре в результате двух ДТП погибли два человека – пешеход и велосипедист. Одна трагедия произошла около шести часов вечера на 19 километре Московского шоссе.

«На 19 км сбили насмерть мужчину», - сообщил очевидец в 
28 ноября 2017, 09:46
Оперного певца Дмитрия Хворостовского проводили 10–минутной овацией

Оперного певца Дмитрия Хворостовского проводили 10–минутной овацией

В концертном зале им. П.И. Чайковского состоялась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. В конце прозвучала песня «Нежность», которую часто исполнял на концертах знаменитый баритон. Она начинается с символичной фразы: «Опустела без тебя земля».
По желанию семьи Хворостовского гроб был закрытым, 

27 ноября 2017, 05:42
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки 

27 ноября 2017, 04:50
В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре в ДТП в дворовом проезде на улице Стара-Загоре пострадала пенсионерка. Автоледи на Renault Sandero при движении задним ходом сбила пожилую женщину. ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, примерно в 13 часов. Иномаркой управляла 19-летняя девушка. Потерпевшая - 1938 

27 ноября 2017, 01:22
В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.

Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего 

1 мая 2017, 04:59
В блогах: прогулка по Сергиевску

В блогах: прогулка по Сергиевску

Блогер human-oid сообщает, что недавно ему выпала возможность прогуляться по селу Сергиевск, и предлагает пользователям "ЖЖ" совершить виртуальную прогулку по основным достопримечательностям! "В центре, на одноименной улице (Ленина), встречает нас вождь", - пишет автор. "Через прекрасную зеленую лужайку, за 
12 сентября 2016, 07:58
Пьяный 23-летний водитель

Пьяный 23-летний водитель "ВАЗа" врезался в Toyota Corolla в Сергиевске

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего в воскресенье, 6 декабря, в Сергиевске. Примерно в восемь часов утра на улице Заводской столкнулись два автомобиля – вазовская «десятка» и иномарка «Тойота Королла». Предполагаемый виновник аварии – 23-летней водитель отечественной легковушки. По данным полиции, 
7 декабря 2015, 12:15
В аварии около Сергиевска пострадали три человека на «Приоре» и Subaru

В аварии около Сергиевска пострадали три человека на «Приоре» и Subaru

Во вторник, 30 июня, на девятом километре дороги «Обход Сергиевска» столкнулись две машины - Lada Priora и Subaru. По версии полицейских, 61-летний водитель «Приоры», ехавший в сторону Сергиевска, нарушил правила на перекрестке. Иномаркой управлял 35-летний водитель. Оба автомобилиста, а также 
1 июля 2015, 12:43
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