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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской …
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28 ноября 2017, 12:13
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В Самаре насмерть сбили велосипедиста и пешехода
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28 ноября 2017, 09:46
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Оперного певца Дмитрия Хворостовского проводили 10–минутной овацией
В концертном зале им. П.И. Чайковского состоялась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. В конце прозвучала песня «Нежность», которую часто исполнял на концертах знаменитый баритон. Она начинается с символичной фразы: «Опустела без тебя земля».
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27 ноября 2017, 05:42
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В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки …
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27 ноября 2017, 04:50
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В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку
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27 ноября 2017, 01:22
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В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС
В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.
Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего …
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1 мая 2017, 04:59
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В блогах: прогулка по Сергиевску
Блогер human-oid сообщает, что недавно ему выпала возможность прогуляться по селу Сергиевск, и предлагает пользователям "ЖЖ" совершить виртуальную прогулку по основным достопримечательностям! "В центре, на одноименной улице (Ленина), встречает нас вождь", - пишет автор. "Через прекрасную зеленую лужайку, за …
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12 сентября 2016, 07:58
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Пьяный 23-летний водитель "ВАЗа" врезался в Toyota Corolla в Сергиевске
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего в воскресенье, 6 декабря, в Сергиевске. Примерно в восемь часов утра на улице Заводской столкнулись два автомобиля – вазовская «десятка» и иномарка «Тойота Королла». Предполагаемый виновник аварии – 23-летней водитель отечественной легковушки. По данным полиции, …
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7 декабря 2015, 12:15
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В аварии около Сергиевска пострадали три человека на «Приоре» и Subaru
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1 июля 2015, 12:43