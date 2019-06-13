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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание 
13 июня 2019, 08:58
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в 
12 июня 2019, 10:21
Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на 
12 июня 2019, 06:15
Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
В Самарской области горящую траву у Николаевки тушили 28 человек

В Самарской области горящую траву у Николаевки тушили 28 человек

Накануне пожарные более трех часов тушили горящую траву у населенного пункта Николаевка в Волжском районе. Сигнал о возгорании поступил в 16:25 в понедельник,15 апреля. На площади 6 га горела сухая трава. К счастью, никто не пострадал. Угрозы для населенных пунктов 
16 апреля 2019, 09:09
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?

В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?

Блогер Малявин Максим пожаловался, что в Тольятти неизвестные злоумышленники постепенно, день за днем уничтожают городской лес. "Они поджигают специально заготовленные закладки из покрышек и сухостоя. Итог - 20 августа сгорело 7 тысяч квадратных метров сухой лесной подстилки. А затем, 
29 августа 2018, 10:00
Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара

Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара

В социальных сетях появилось сообщение о лесном пожаре в Тольятти. Дым, поднимающийся над деревьями, сначала заметили жители Портпоселка. Очевидцы публикуют фотографии с места ЧП в социальных сетях.

«Горит лес у яхт-клуба «Дружба», - сообщил автор одного из постов.

По предварительным данным, площадь 

19 сентября 2017, 03:41
Сызрань затянуло дымом из-за лесного пожара в Ульяновской области

Сызрань затянуло дымом из-за лесного пожара в Ульяновской области

В понедельник, 7 сентября, жители западных районов Сызрани уловили в воздухе запах гари и дыма. Горожане активно обсуждали это в социальных сетях. Выяснилось, что причиной задымления стал лесной пожар в Ульяновской области. В село Садовое, где произошло возгорание, было направлено 
8 сентября 2015, 03:11
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