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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио
В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание …
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13 июня 2019, 08:58
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Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек
Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в …
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12 июня 2019, 10:21
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Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека
Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.
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12 июня 2019, 06:53
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Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес
В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на …
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12 июня 2019, 06:15
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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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В Самарской области горящую траву у Николаевки тушили 28 человек
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16 апреля 2019, 09:09
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?
Блогер Малявин Максим пожаловался, что в Тольятти неизвестные злоумышленники постепенно, день за днем уничтожают городской лес. "Они поджигают специально заготовленные закладки из покрышек и сухостоя. Итог - 20 августа сгорело 7 тысяч квадратных метров сухой лесной подстилки. А затем, …
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29 августа 2018, 10:00
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Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара
В социальных сетях появилось сообщение о лесном пожаре в Тольятти. Дым, поднимающийся над деревьями, сначала заметили жители Портпоселка. Очевидцы публикуют фотографии с места ЧП в социальных сетях.
«Горит лес у яхт-клуба «Дружба», - сообщил автор одного из постов.
По предварительным данным, площадь …
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19 сентября 2017, 03:41
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Сызрань затянуло дымом из-за лесного пожара в Ульяновской области
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8 сентября 2015, 03:11
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