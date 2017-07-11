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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, 
11 июля 2017, 11:03
Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Вечером в воскресенье, 9 июля, в Самарской области в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Трагедия произошла на территории Сызранского района. Примерно в 21:20 на трассе «Урал - Усинское - Пионерский» столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» и «Шеви Нива».

По 
10 июля 2017, 03:17
На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

Жители Самарской области сообщают в соцсетях о разрушении стелы, обозначающей на федеральной трассе М-5 границу Сызранского района со стороны Ульяновской области.

Вполне возможно, сооружение могло рухнуть из-за недавнего урагана. В настоящее время самая тяжёлая часть стелы (в виде букв) 
9 июля 2017, 03:03
Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся

Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся

ДТП со смертельным исходом произошло в Волжском районе Самарской области 7 июля в 22:40, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, водитель ехал по магистрали Центральная со стороны Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. В пути следования автомобилист 

8 июля 2017, 03:44
В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей

Ночью на 197 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».
На месте аварии скончались мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели». Шестилетняя девочка, выжившая в «легковушке», и 

7 июля 2017, 02:03
Смертельный рейс: На трассе в Башкирии в ДТП с участием автобуса погибли три человека

Смертельный рейс: На трассе в Башкирии в ДТП с участием автобуса погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни трех человек. Авария случилась сегодня, 6 июля, в Белорецком районе.
На 189 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись маршрутный автобус и отечественная «десятка». По первоначальным сведениям, легковое авто направлялось со стороны Белорецка в сторону 

6 июля 2017, 05:24
Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на 
6 июля 2017, 12:31
По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление

По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление

Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят 
5 июля 2017, 01:56
Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

27-летний парень переходил дорогу в неустановленном месте.
25 июня 2017, 01:43
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».

Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского 
16 мая 2017, 06:55
Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
 
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного 

15 мая 2017, 11:03
На время ремонта М-5 запустили электричку

На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"

Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 

15 мая 2017, 07:01
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
 
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. 
2 апреля 2017, 05:11
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