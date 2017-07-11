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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03
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Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены
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10 июля 2017, 03:17
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На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли
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9 июля 2017, 03:03
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Двух пешеходов сбили насмерть в Волжском районе: водитель скрылся
ДТП со смертельным исходом произошло в Волжском районе Самарской области 7 июля в 22:40, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель ехал по магистрали Центральная со стороны Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. В пути следования автомобилист …
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8 июля 2017, 03:44
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В ДТП на башкирской трассе погибли пять человек, из них двое детей
Ночью на 197 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».
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7 июля 2017, 02:03
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Смертельный рейс: На трассе в Башкирии в ДТП с участием автобуса погибли три человека
Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни трех человек. Авария случилась сегодня, 6 июля, в Белорецком районе.
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6 июля 2017, 05:24
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Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»
После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на …
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6 июля 2017, 12:31
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По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление
Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят …
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5 июля 2017, 01:56
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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры
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19 мая 2017, 03:55
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В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной
Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».
Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского …
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16 мая 2017, 06:55
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Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу
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15 мая 2017, 11:03
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На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
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15 мая 2017, 07:01
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Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)
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23 апреля 2017, 06:40
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Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой
Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. …
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2 апреля 2017, 05:11