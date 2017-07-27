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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

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21 июля 2017, 11:14
Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

В Советском районе Самары обнаружили и закрыли незаконный покерный клуб.
Полицейским об этом заведении сообщили «доброжелатели». Информацию проверили -она подтвердилась. Когда в игорный зал пришли правоохранители, там находилось около 2 десятков человек. Изъяты 2 стола для игры в покер, колоды 

19 июля 2017, 11:49
Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Стали известны новые подробности ЧП в поселке Маяк в Новокуйбышевске. Тело новорожденного следователи нашли во дворе частного дома на улице Калинина. Младенца закопали рядом с уличным туалетом. По версии следствия, это сделала его собственная мать. Следователям она рассказала, что родила 

18 мая 2017, 08:20
19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

Суд вынес приговор матери, убившей своего новорожденного ребенка. Преступление было совершено весной 2016 года в Клявлинском районе, сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Перед судом предстала 19-летняя девушка. Следствием установлено, что в ночь на 19 марта она родила девочку. 

27 сентября 2016, 05:09
В Тольятти женщина родила ребенка в шалаше

В Тольятти женщина родила ребенка в шалаше

Сегодня утром тольяттинские медики выезжали к женщине, которая родила ребенка в лесу, сообщает портал «Волга-Ньюс». Это случилось в районе санатория «Лесное». Когда на место  приехала бригада скорой помощи, малыш уже родился.

По предварительной информации, младенец появился на свет 
21 июня 2016, 10:56
Самый крупный ребенок в мире родился в Индонезии

Самый крупный ребенок в мире родился в Индонезии

Самый большой на нашей планете новорожденный ребенок появился на свет в Индонезии. Масса чудо-малыша порядка 8,7 кг, рост – 62 сантиметра. Сведения об этом распространило множество информационных агентств со всего мира.

Сообщается, что 41-летняя мать мальчика имеет серьезный недуг – сахарный 

19 мая 2016, 10:58
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