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Материалы по теме:

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе 

27 декабря 2017, 10:25
На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и 

25 декабря 2017, 02:14
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Сегодня, 9 декабря, утром в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП на льду. Местный житель решил открыть сезон зимней рыбалки на озере Гатном. Однако тонкий, неокрепший лёд не выдержал веса мужчины и он провалился в воду.

На помощь мужчине пришёл 
9 декабря 2017, 04:35
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

Сегодня, 18 ноября, в 17:31 на пульт единого дежурного МЧС по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде.

В районе Полевого спуска на Волге перевернулась лодка «Казанка». По данным ведомства, на борту находились 3 человека. Один из них, 
18 ноября 2017, 11:57
Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Вчера, 8 июля, спасатели достали тело 35-летнего мужчины из русла реки Сок в районе железнодорожной станции «Царевщина». По предварительным данным, во время подводной охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность, передает поисково-спасательная служба по Самарской области.
9 июля 2017, 05:08

Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением

Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением

Вчера, 21 мая, работникам поисково-спасательной службы пришлось дважды эвакуировать пострадавших. Так, утром помощь была оказана 66-летнему жителю Рождествено, у которого диагностировали внутреннее кровотечение.
Катер спасателей отправился от станции «Центральная» в девятом часу утра. В это время был сильный дождь и 

22 мая 2017, 09:35
В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице

В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице

Вчера, 1 апреля, в Самаре случайные прохожие обнаружили девушку без сознания во дворе одного их домов по улице Зеленой.  Горожане вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

По словам очевидцев, специалисты оперативных служб быстро прибыли на место. Медики пытались реанимировать 
2 апреля 2017, 06:42
На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.

По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 
29 января 2017, 03:09
«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в 

23 января 2017, 12:18
Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

23 декабря около 6 часов утра в Самаре возле одного из продуктовых магазинов по улице Гвардейской Кировского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает портал Волга-Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах города, признаков насильственной смерти на теле не 

26 декабря 2016, 11:55
Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации

Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации

Это Рождествено, Торновое, Выползово и Шелехметь. Добраться оттуда до Самары сейчас практически невозможно. Грунтовую дорогу через Жигулевск замело, а водное сообщение с этими населенными пунктами накануне было прекращено из-за тяжелой ледовой обстановики.

Суда на воздушной подушке начнут ходить, только когда река замёрзнет 

6 декабря 2016, 05:35
В Большеглушицком районе найден труп мужчины, замерзшего на улице

В Большеглушицком районе найден труп мужчины, замерзшего на улице

4 марта в поселке Озерск Большеглушицкого района на ул. Рабочей был обнаружен труп мужчины, сообщает ИА «Волга Ньюс». Погибший оказался 57-летним местным жителем. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Мужчину нашли рядом с его домом. По предварительной 
5 марта 2014, 01:55
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