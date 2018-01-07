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В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
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27 декабря 2017, 10:25
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На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак
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25 декабря 2017, 02:14
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном
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9 декабря 2017, 04:35
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До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»
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18 ноября 2017, 11:57
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Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте
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9 июля 2017, 05:08
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Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением
Вчера, 21 мая, работникам поисково-спасательной службы пришлось дважды эвакуировать пострадавших. Так, утром помощь была оказана 66-летнему жителю Рождествено, у которого диагностировали внутреннее кровотечение.
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22 мая 2017, 09:35
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В Самаре 25-летняя девушка замерзла насмерть на улице
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2 апреля 2017, 06:42
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На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)
Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.
По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— …
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29 января 2017, 03:09
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«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»
Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в …
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23 января 2017, 12:18
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Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина
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26 декабря 2016, 11:55
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Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации
Это Рождествено, Торновое, Выползово и Шелехметь. Добраться оттуда до Самары сейчас практически невозможно. Грунтовую дорогу через Жигулевск замело, а водное сообщение с этими населенными пунктами накануне было прекращено из-за тяжелой ледовой обстановики.
Суда на воздушной подушке начнут ходить, только когда река замёрзнет …
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6 декабря 2016, 05:35
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В Большеглушицком районе найден труп мужчины, замерзшего на улице
4 марта в поселке Озерск Большеглушицкого района на ул. Рабочей был обнаружен труп мужчины, сообщает ИА «Волга Ньюс». Погибший оказался 57-летним местным жителем. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Мужчину нашли рядом с его домом. По предварительной …
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5 марта 2014, 01:55