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Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш
Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.
На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой …
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5 апреля 2017, 10:34
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50
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В России новый вирус атакует банкоматы
В РФ заговорили о новом вирусе, который дает возможность преступникам извлекать наличные в обход банковских счетов. Об этом информирует "Коммерсант".
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20 марта 2017, 09:25
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Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
ЧП областного масштаба. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
Как сообщили "Терре" в региональном управлении "Россельхознадзора", вспышка африканской чумы …
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15 марта 2017, 03:18
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В России появился новый вирус иммунодефицита человека
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28 декабря 2016, 09:27
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Новый мобильный вирус оставил без телефонов тысячи людей
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21 декабря 2016, 02:26
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В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн
Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
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15 декабря 2016, 01:47
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Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ
По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
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23 ноября 2016, 11:29
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Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары
По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК …
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11 ноября 2016, 12:21
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После пожара на жигулевской даче нашли трупы двух мужчин
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4 августа 2016, 03:20
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В Самаре женщина погибла под колёсами электрички
В Самаре сотрудники полиции устанавливают причины трагедии, в результате которой погибла 49-летняя местная жительница. Инцидент произошел вчера, 3 января, на жд-платформы «Мирная». На железнодорожных рельсах было обнаружено тело 49-летней женщины. Как сообщает НИАСАМ, женщина получила смертельные телесные повреждения из-за наезда …
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4 января 2016, 03:35
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В Самаре под теплотрассой нашли два человеческих трупа
Страшную находку обнаружили накануне в Железнодорожном районе Самары рабочие, которые занимаются ремонтом теплотрассы на улице Дзержинского. Под трубами нашли два скелетированных трупа. По предварительным оценкам специалистов, смерть наступила примерно один год назад. Личности погибших неизвестны. Для выяснения всех обстоятельств, в …
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3 ноября 2015, 03:40