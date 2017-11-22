На водоеме под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков. Рассказ «о самой фееричной рыбалке сезона-2017», а также фото и видео опубликовал один из участников инцидента. По его словам, гигантскую рыбину они зацепили на «последнем» забросе.
«Рыба подошла к борту, попробовал рукой за скулу, чуть не переломала пальцы», - написал автор поста.
Пойманная щука весила почти 10 килограммов.
«Все, что поймано, было отпущено», - сообщил рыболов.
Называть реку и место, где была поймана огромная щука, рыбаки не стали.
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