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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

О поимке в водоеме очень крупной рыбы рассказал житель Самары. Рыбак поймал огромную щуку «размером с весло». Вес особи – десять килограммов, передает портал 63.ru.

«Я ее на приманку-воблю поймал, пришлось к берегу выгребать, чтобы вытащить. Обхватить щучку 
13 ноября 2017, 11:00
В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

С наступлением холодов желающих посидеть на берегу с удочкой становится меньше в разы. В результате активизировались те, кто ловить рыбу предпочитает в обход закона, ставя сети. Сотрудники рыбнадзора нарушителей выявляют ежедневно. Так, например, во время ночного рейда на реке Сок 

31 октября 2017, 04:14
Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

В Великобритании рыба вида европейская солея буквально запрыгнула в горло поймавшему ее молодому человеку, когда тот ее на радостях  поцеловал. Застрявший в дыхательных путях представитель фауны спровоцировал остановку сердца у рыбака. Пострадавшему в этой невероятной истории  чудом удалось спасти жизнь 

16 октября 2017, 05:08
Больше тонны: На Курилах поймали гигантскую рыбу-луну

Больше тонны: На Курилах поймали гигантскую рыбу-луну

Гигантскую и крайне редкую рыбу-луну, добытую на Курилах, пустили на корм медведям. Как рассказывают отечественные СМИ, рыба, являющаяся деликатесом для японцев и корейцев, весила свыше 1100 килограммов и попалась в сети у острова Ирутруп.
"Луну" поймали еще 9 сентября, однако 

15 сентября 2017, 03:34
В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора

В Сызрани рыболовы собрали на дамбе два прицепа мусора

Набережная в районе железнодорожного моста над рекой Сызранкой – чистая! Об этом заявили в городской Федерации рыболовного спорта.
 
Субботник был проведен силами активистов федерации и с помощью комитета ЖКХ. Коммунальщики выделили пакеты для сбора мусора и перчатки. Кроме того, 
18 августа 2017, 10:55
На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

В интернете набирает популярность видеоролик с медведем, который по-человечески проверяет расставленные рыболовные сети.

Хищник вызвал восторг у авторов видео, уж очень ловко он доставал из воды сети и добывал из них рыбу. Животного не смутило присутствие людей, и он спокойно удалился 

27 июля 2017, 11:23
Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Воскресным вечером сызранские спасатели эвакуировали двух рыбаков. Это случилось недалеко от населенного пункта Бестужевка.
Волга в этом районе каждой весной широко разливается. Двое приятелей решили порыбачить на одном из островов, и отправились в путь на резиновой лодке. Неожиданно для мужчин 

15 мая 2017, 03:20
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской 
14 апреля 2017, 03:58
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
Новости блогов: огромная щука

Новости блогов: огромная щука

В сообществе "Таинственная Самара" соцсети "Фейсбук" появилось сообщение, что самарский рыболов-спортсмен Анатолий Сметанин выловил в Волге огромную щуку на 20 килограммов. Рыбак тут же задокументировал свой улов и запечатлел на фото с рыбой случайно проходившего по его квартире сына-подростка. Часть пойманной 

20 февраля 2015, 07:17
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