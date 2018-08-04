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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Материалы по теме:

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.

Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта 
22 октября 2017, 05:42
Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения

Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения

В полицию Тольятти поступило сообщение из местной больницы о поступлении к ним с улицы Ярославской 37-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что преступление произошло по месту 
2 сентября 2017, 06:29
25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

В Тольятти СМС-сообщения чужой жене отправили мужчину на больничную койку.

25-летний парень переписывался сообщениями с 35-летней женой своего соседа по лестничной площадке. Муж женщины, прочитав СМС, решил выяснить отношения с молодым человеком.

Сначала разговор на повышенных тонах шел 
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Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии

Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии

27-летний рабочий повздорил с мужчиной из-за разногласия о принадлежности к определенному роду войск.
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