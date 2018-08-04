В Приволжском районе Самарской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.
В дежурную часть отдела полиции Приволжского района поступил звонок из местной ЦРБ о госпитализации с ножевым ранением в живот 64–летнего мужчины.
Оперативники выяснили, что преступление произошло на одной из улиц поселка Приволжский. Ранее подозреваемый и потерпевший, будучи соседями, неоднократно конфликтовали на бытовой почве. По предварительным версии сотрудников полиции, в день совершения преступления, встретившись около дома, в котором они проживали, оппоненты вновь начали «костерить друг друга на чём свет стоит», вспоминая прежние обиды. Во время словесных баталий подозреваемый забежал в свою квартиру, схватил нож и, выйдя на улицу, нанес им удар в область живота потерпевшему.
Сотрудники ОВД задержали злоумышленника по месту его проживания. В содеянном он сознался. Нож, как предполагаемое орудие преступления, был обнаружен в его квартире и изъят стражами правопорядка в качества вещдока.
По данным полиции, 59-летний обидчик нигде не работает. В «местах не столь отдаленных» побывать ему пока не довелось.
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