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В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай
Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что …
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2 января 2018, 03:30
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Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком
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1 января 2018, 05:33
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Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб
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31 декабря 2017, 03:03
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В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»
Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки …
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30 декабря 2017, 07:01
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Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью
Белоруссия намерена в ближайшем будущем выйти на докризисный уровень товарооборота с Самарской областью. Об этом заявил в Минске белорусский вице-премьер Михаил Русый на встрече с вице-губернатором российского региона Игорем Ереминым.
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23 мая 2017, 09:00
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Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ
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18 декабря 2016, 12:19
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Россияне активнее стали вкладывать валюту в белорусские банки
О том, что жители нашей страны больший интерес стали проявлять к кредитно-финансовым учреждениям Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". Согласно статистическим данным, "дочки" российских банковских организаций в этой республике зафиксировали заметное увеличение активности вкладчиков из РФ, открывающих депозиты в евро и долларах. Зафиксирован …
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25 февраля 2016, 09:18
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Деноминация белорусского рубля начнется с 1 июля 2016-го
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5 ноября 2015, 11:16