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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
 
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что 
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Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком

20-летний автомобилист на вазовской легковушке не справился с управлением и вылетел на встречку. 
1 января 2018, 05:33
Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня, 31 декабря, ночью на 30 километре Южной обводной дороги.
 
Как передает ПСС по Самарской области, около поворота на поселок Рощинский водитель Лады Приоры на скорости врезался на препятствие. Даже сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь 
31 декабря 2017, 03:03
В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
 
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки 
30 декабря 2017, 07:01
Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

Белоруссия намерена в ближайшем будущем выйти на докризисный уровень товарооборота с Самарской областью. Об этом заявил в Минске белорусский вице-премьер Михаил Русый на встрече с вице-губернатором российского региона Игорем Ереминым.
По словам руководителя белорусского кабмина, падение товарооборота остановилось. В 2016-м 

23 мая 2017, 09:00
Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ‍

Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ‍

В субботу, 17 декабря, стало известно, что Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за природный газ. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что Москва ждет от Минска полного погашения долга, который составляет 281 миллион долларов.
По словам вице-премьера, долг республики Белоруссия за 

18 декабря 2016, 12:19

Россияне активнее стали вкладывать валюту в белорусские банки

Россияне активнее стали вкладывать валюту в белорусские банки

О том, что жители нашей страны больший интерес стали проявлять к кредитно-финансовым учреждениям Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". Согласно статистическим данным, "дочки" российских банковских организаций в этой республике зафиксировали заметное увеличение активности вкладчиков из РФ, открывающих депозиты в евро и долларах. Зафиксирован 
25 февраля 2016, 09:18
Деноминация белорусского рубля начнется с 1 июля 2016-го

Деноминация белорусского рубля начнется с 1 июля 2016-го

Произойдет то, о чем финансовые аналитики говорят уже довольно давно. Белорусский рубль ждет деноминация. Уже объявлена дата – 1 июля следующего года. Продлится этот процесс до конца 2016-го. Перерасчет будет вестись таким образом: 10 тысяч нынешних белорусских рублей приравняют к 
5 ноября 2015, 11:16
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