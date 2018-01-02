Деноминация белорусского рубля начнется с 1 июля 2016-го Произойдет то, о чем финансовые аналитики говорят уже довольно давно. Белорусский рубль ждет деноминация. Уже объявлена дата – 1 июля следующего года. Продлится этот процесс до конца 2016-го. Перерасчет будет вестись таким образом: 10 тысяч нынешних белорусских рублей приравняют к …