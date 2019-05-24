В воскресенье, 5 мая, в Самаре с 16:30 до 19:00 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя. Это будет сделано в связи с проведением матча между самарскими «Крыльями Советов» и