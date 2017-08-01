В Самарской области расследуют гибель 7-летнего ребенка. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 30 июля. По данным следствия, ребенок забрался на трансформаторную будку, а когда начал спускаться дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар электрическим током. Это случилось примерно в восемь часов вечера. В региональном управлении СК начали доследственную проверку. Будет проведено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу
Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.
Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И …
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1 августа 2017, 11:07
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В Самаре насмерть сбили ребенка
В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение …
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31 июля 2017, 03:08
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Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов
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28 июля 2017, 02:38
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В ночь на 24 июня в одну из самарских больниц доставили 16-летнего подростка. По предварительной информации, он упал в яму, в которой находился оголенный электропровод, – это произошло в районе проспекта Кирова неподалеку от остановки общественного транспорта «Улица Береговая». Несовершеннолетнего …
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В Самарской области электрик погиб, упав с высоты 18 метров после удара током
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11 апреля 2014, 10:46