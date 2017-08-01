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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.

Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И 
1 августа 2017, 11:07
В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла  на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение 
31 июля 2017, 03:08
Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов

Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов

Стало известно, какие препараты были введены пятилетнему мальчику, который скончался в частной клинике во время приема у стоматолога. В вену ему ввели атропинсупрастин, преднизалон, листенон и пропофол, а через маску — севоран, и медики говорят, что это нормальная практика, которая 
28 июля 2017, 02:38
Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Накануне под Тольятти произошла трагедия: погиб ребенок. По предварительным данным, 12-летний мальчик утонул в озере возле дачного массива «Сборщик». Это случилось около 16 часов 26 июля. Люди, заметившие неладное, бросились к воде и вытащили ребенка на берег, но было уже 

26 июля 2017, 04:56
Прыгавший с моста пензенец получил удар током и упал в проезжающий поезд

Прыгавший с моста пензенец получил удар током и упал в проезжающий поезд

Чрезвычайное происшествие случилось в минувшие выходные в Пензе на железнодорожном перегоне. Два молодых человека нашли экстремальную форму развлечений, и стали прыгать с моста в реку Суру. И вот с одним из смельчаков произошло непредвиденное. Судя по всему, готовясь к очередному 

23 мая 2016, 12:33
В Самаре ударило током упавшего в яму подростка

В Самаре ударило током упавшего в яму подростка

В ночь на 24 июня в одну из самарских больниц доставили 16-летнего подростка. По предварительной информации, он упал в яму, в которой находился оголенный электропровод, – это произошло в районе проспекта Кирова неподалеку от остановки общественного транспорта «Улица Береговая». Несовершеннолетнего 
24 июня 2015, 11:09
В Нижегородской области ударило током взобравшегося на технический поезд ребенка

В Нижегородской области ударило током взобравшегося на технический поезд ребенка

Очередное ЧП на железной дороге, в результате которого был ранен ребенок, произошло в Нижегородской области. На станции Сергач Горьковской железной дороги ударило током 13-летнего подростка. С ожогами его увезли в реанимацию. Инцидент произошел в среду, 10 июня, около восьми часов 
11 июня 2015, 01:09
В Самарской области электрик погиб, упав с высоты 18 метров после удара током

В Самарской области электрик погиб, упав с высоты 18 метров после удара током

28 июня прошлого года на 954 км перегона Сызрань - Новоотрадное Куйбышевской железной дороги погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", сообщает СУ СК на транспорте ПФО.
Электрик производил технические работы на прожекторной 

11 апреля 2014, 10:46
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