В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят …