90 миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Богатовском районе области. Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, в результате проведенной проверки выяснилось, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара вывозились производственные и бытовые отходы. При этом ущерб от размещения там последних составил 36 миллионов рублей, а загрязнение земли тяжелыми металлами оценили в 54 миллиона. После этого прокуратура обратилась в Богатовский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по первой части 254 статьи УК - порча земли. Ведется расследование.
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В России запретили хоронить книги и газеты
Правительство России утвердило перечень отходов производства, захоронение которых запрещается. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В список попали черные и цветные металлы, алюминиевые банки из-под напитков и фольга, ртутные, кварцевые и светодиодные лампы, градусники, книги, газеты, картон и бумажные …
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3 августа 2017, 01:02
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В Волгу вольют более 260 миллиардов рублей
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4 июля 2017, 11:10
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Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги
Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
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23 июня 2017, 06:03
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«Плавучий университет» исследует экологическое состояние Волги
В Волгоградской области начала работу научная экспедиция «Волжского плавучего университета». Ее участники – преподаватели и студенты Волжского гуманитарного института, сотрудники Гидрометцентра.
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20 июня 2017, 05:29
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Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают
Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.
95% отходов в …
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19 июня 2017, 05:33
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В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО
В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят …
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2 декабря 2016, 08:13
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В блогах: про слив отходов в Самаре
Блогер Игорь Кондратьев поведал про "ассенизаторские дыры в Самаре". "Оказывается, у нас зловонные отходы канализации могут сливать где попало. С недавних пор дачники товарищества «Металлург» на улице Олимпийской стали замечать почти всегда постоянную очередь «на облегчение» из ассенизаторских грузовиков. …
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23 августа 2016, 06:28
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По факту разлива серной кислоты под Самарой завели уголовное дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Речь идет об инциденте, произошедшем в середине ноября на территории Красноярского района Самарской области. В ночь на 17 ноября из цистерны грузовика «МАЗ» …
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29 декабря 2015, 02:24
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В Самаре в лесу слили «непонятные отходы»
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21 декабря 2015, 10:04
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Ущерб от засухи в Самарской области составил 1,5 млрд рублей
В Самарской области оценили последствия аномальной жары. Ущерб составил полтора миллиарда рублей. От засухи погибло 170 тысяч гектаров посевов, пострадало 290 региональных хозяйств.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен на территории 12 муниципальных районов. В результате удалось собрать 670 …
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24 сентября 2015, 10:34
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Ущерб от засухи в Самарской области оценили в 1,5 млрд рублей
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30 июля 2015, 09:55
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Клиент ООО "АЗР Моторс Самара" отсудил у автодилера 80 тысяч рублей
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14 апреля 2015, 04:43