|
Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах
Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых …
|
22 октября 2018, 08:39
|
В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне
Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что …
|
22 октября 2018, 08:19
|
ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры
Телерадиокомпания ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, партнерам и слушателям «Русского Радио в Самаре». Для наших друзей в кинотеатре «Вертикаль» был организован предпремьерный показ нового мультипликационного фильма «Смолфут» о приключениях снежного человека. Герои новой анимационной ленты «Смолфут», предпремьерный показ …
|
22 октября 2018, 08:10
|
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
|
22 октября 2018, 05:35
|
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех
|
22 октября 2018, 05:16
|
В Самарской области в ДТП погиб депутат
Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, …
|
22 октября 2018, 12:11
|
Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области
|
21 октября 2018, 03:08
|
Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани
Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей.
Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и …
|
20 октября 2018, 03:54
|
В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе
|
19 октября 2018, 11:28