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Материалы по теме:

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых 
22 октября 2018, 08:39
В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что 
22 октября 2018, 08:19
ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры

ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры

Телерадиокомпания ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, партнерам и слушателям «Русского Радио в Самаре». Для наших друзей в кинотеатре «Вертикаль» был организован предпремьерный показ нового мультипликационного фильма «Смолфут» о приключениях снежного человека. Герои новой анимационной ленты «Смолфут», предпремьерный показ 
22 октября 2018, 08:10
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
В Самарской области в ДТП погиб депутат

В Самарской области в ДТП погиб депутат

Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, 
22 октября 2018, 12:11
Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области

Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 октября, около 3:00 на федеральной трассе М-5, по предварительным данным, примерно в 26 километрах от Самары произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, передает Волга Ньюс со ссылкой на источник в 

21 октября 2018, 03:08
Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей.
 
Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и 
20 октября 2018, 03:54
В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе

В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе

В четверг вечером, 18 октября, произошла авария с пострадавшим в микрорайоне Южный город. В 19:00 33-летняя женщина на иномарке KIA Rio ехала по Николаевскому проспекту со стороны Спортивной Аллеи в направлении улицы Раздольной. По пути автоледи сбила 8-летнего велосипедиста, который 
19 октября 2018, 11:28
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