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На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»
20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
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20 января 2017, 03:21
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В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе
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20 января 2017, 02:36
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В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото
Подразделения ПСС с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели заступили на дежурство по обеспечению безопасности в местах массового купания во время церковного праздника Крещение Господне.
Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности …
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19 января 2017, 10:16
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой
Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.
«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии …
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18 января 2017, 01:42
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На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото
Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько …
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8 января 2017, 12:28
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Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым
В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.
Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако …
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28 сентября 2016, 12:07
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В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина
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14 августа 2016, 05:56