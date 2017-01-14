На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.

Согласно …