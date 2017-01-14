Вчера,13 января, вечером в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Погибла маленькая девочка, еще двое пассажиров получили травмы.
По данным полиции, 28-летний водитель "Лады Приоры" двигался по дороге в сторону Приволжье. В пути машину занесло и она вылетела на встречную полосу, где врезался в "Рено".
В результате аварии 5-летняя пассажирка вазовской легковушки получила смертельные травмы. Также пострадали 27-летняя женщина и годовалая девочка.
По факту ДТП проводится проверка.
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