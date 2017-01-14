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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Согласно 

12 января 2017, 04:34
Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

12 января 2017, 12:34
На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей произошедшего, инцидент случился около восьми часов утра. К счастью, все пассажиры смогли вовремя 

11 января 2017, 05:28
На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура  Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд 

11 января 2017, 01:38
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