В четверг, 26 октября, в семь часов утра на автодороге Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, еще трое ранены.
По данным полицейских, на 98-м километре дороги столкнулись вазовская «пятнадцатая» и иномарка Nissan. В ДТП погибли трое пассажиров отечественной легковушки. Водитель, по данным силовиков, жив, он получил телесные повреждения, как и автомобилист и пассажир из «Ниссана». Проводится проверка. Фото с места ДТП очевидец опубликовал в соцсети.
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