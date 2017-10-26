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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

Вечером во вторник, 24 октября, в Самаре на улице Промышленности произошло ДТП с участием трамвая. По сообщению очевидцев, авария случилась неподалеку от перекрестка с улицей Советской Армии. Двухвагонный состав, следовавший по маршруту №3 столкнулся с белой иномаркой, после чего трамвай 
25 октября 2017, 11:11
Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой 

23 октября 2017, 05:32
В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В воскресенье, 22 октября, в Самаре в результате ДТП пострадал младенец. Ребенок 2017 года находился в коляске, которую катил мужчина, переходивший улицу Солнечную по зебре. На них наехал автомобиль «ВАЗ» под управлением 65-летнего мужчины.  

Малыш получил телесные повреждения. После оказания 

23 октября 2017, 01:32
В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

Блогер p_k_s рассказал про "беду, которой можно было избежать". В Волгаре случилась трагедия. "Сбили бабушку на пешеходном переходе. Слава богу, жива. Увезли на скорой. Сбили старушку на пешеходном переходе, через улицу Осетинскую. Для тех, кто не знает: это центральная 
23 октября 2017, 09:51
В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В номере гостиницы на улице Ново-Садовой найден мертвым руководитель департамента техобслуживания завода «Электрощит-ТМ Самара» Алексей Семериков. На его теле обнаружены признаки суицида, впрочем, что именно произошло, пока говорить рано. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников гостиницы и родственников погибшего. 

17 октября 2017, 04:09
Под Самарой «буханка» сгорела после столкновения с Mitsubishi: водитель погиб

Под Самарой «буханка» сгорела после столкновения с Mitsubishi: водитель погиб

Сегодня, 12 октября, днем в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Урал – Сергиевск – Челно-Вершины столкнулись фургон УАЗ и автомобиль Mitsubishi. От удара «буханка» перевернулась на дороге и загорелась, передает ГУ МВД по Самарской области
По 
12 октября 2017, 10:22
В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», 
11 октября 2017, 01:16
Авто из Мордовии попало в ДТП на Московском шоссе, есть погибший

Авто из Мордовии попало в ДТП на Московском шоссе, есть погибший

В понедельник, 9 октября, около пяти часов вечера в районе 18-го километра Московского шоссе произошло серьезное ДТП. Грузовая «Газель», по предварительной информации выезжавшая на Московское шоссе, столкнулась с легковым автомобилем Lada Granta. По словам очевидцев, на легковушке был госномер 13-го 
10 октября 2017, 09:16
В Самарской области Kia врезалась в столб: погиб мужчина и 4 ранены

В Самарской области Kia врезалась в столб: погиб мужчина и 4 ранены

Ночью 30 октября в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась в 3 часа 45 минут на 104 километре трассы Самара – Бугуруслан. Автомобиль Kia Spectra врезался в столб на правой обочине. Иномарка ехала со 
31 октября 2016, 03:48
В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В МЧС поступила информация о подтоплении двух мостов на территории Самарской области. Первый случай зафиксирован в Кинель-Черкасском районе. В четверг, 7 апреля, в селе Полудни под водой оказался мост через реку Малый Кинель, соединяющий полудни с районным центром. Вода поднялась 
8 апреля 2016, 10:12
Жители Самарской области помешали педофилу надругаться над 11-летней девочкой

Жители Самарской области помешали педофилу надругаться над 11-летней девочкой

Следователи города Отрадный возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование. Жертвой преступления едва не стала 11-летняя девочка. Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 февраля, в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. Дело было днем. На защиту ребенка 
8 февраля 2016, 05:03
В блогах: Многодетным – землю

В блогах: Многодетным – землю

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в Кинель-Черкассах чиновники исполняют федеральный закон, дающий право многодетным семьям получить земельный участок под строительство своего жилья. «Так вот, в нашем районе землю выдают на отшибе в чистом поле, где нет ни дороги, ни 
12 января 2016, 09:35
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