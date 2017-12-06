В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5 С 23 ноября изменилось движение по участку дороги М-5 в Самарской области. Это связано с открытием после ремонта моста через Волгу по плотине Жигулевской ГЭС. Речь идет об участке от 943 километра до 972 километра трассы М-5 «Урал». Там с …