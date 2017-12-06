|
Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет
|
6 декабря 2017, 04:03
|
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков - до 18:00 6 декабря
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех …
|
6 декабря 2017, 11:28
|
В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5
|
6 декабря 2017, 09:37
|
Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки
|
5 декабря 2017, 05:49
|
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»
|
5 декабря 2017, 01:58
|
«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами
|
4 декабря 2017, 10:33
|
В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5
|
23 ноября 2017, 08:04
|
В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину
|
23 октября 2017, 01:32
|
Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину
|
2 мая 2017, 06:28
|
В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца
|
7 апреля 2017, 12:47
|
В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
|
10 марта 2017, 12:08
|
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину
Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
|
8 февраля 2017, 03:00
|
В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком
Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.
Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на …
|
25 января 2017, 11:20
|
В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе
|
20 января 2017, 02:36
|
В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей
Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», …
|
20 января 2017, 12:14