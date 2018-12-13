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Материалы по теме:

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. 
13 декабря 2018, 04:42
В блогах: хозяин

В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве

Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. 
13 декабря 2018, 04:34
Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»

Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»

С пятницы, 14 декабря, закрывается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск - село Рождествено». Как пояснили в облправительстве, это сделано из-за активной фазы ледостава акватории Рождественской Воложки и реки Волги. Для транспортного сообщения с селом Рождествено будет оборудована временная 
13 декабря 2018, 04:08
В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3,  временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут 
13 декабря 2018, 03:04
Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. 
 
- Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры 
13 декабря 2018, 02:46
На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором могли находиться дети. После удара 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
В ДТП с автобусом и иномаркой Nissan Qashqai пострадали две пассажирки

В ДТП с автобусом и иномаркой Nissan Qashqai пострадали две пассажирки

Стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и иномарки. Напомним, что днем 12 декабря напротив дома № 25 по улице Обувной в Куйбышевском районе водитель Nissan Qashqai лоб в лоб столкнулся с автобусом. После удара пассажирский транспорт отлетел 
13 декабря 2018, 08:38
В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался 
12 декабря 2018, 05:57
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