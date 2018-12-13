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В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения
Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. …
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13 декабря 2018, 04:42
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В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве
Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. …
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13 декабря 2018, 04:34
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Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»
С пятницы, 14 декабря, закрывается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск - село Рождествено». Как пояснили в облправительстве, это сделано из-за активной фазы ледостава акватории Рождественской Воложки и реки Волги. Для транспортного сообщения с селом Рождествено будет оборудована временная …
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13 декабря 2018, 04:08
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В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды
В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3, временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут …
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13 декабря 2018, 03:04
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Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин
В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
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13 декабря 2018, 02:46
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На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП
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13 декабря 2018, 12:12
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44
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В ДТП с автобусом и иномаркой Nissan Qashqai пострадали две пассажирки
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13 декабря 2018, 08:38
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В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai
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12 декабря 2018, 05:57