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Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала …
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21 июля 2017, 11:53
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Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой
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21 июля 2017, 11:14
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Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею
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21 июля 2017, 10:32
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Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом
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21 июля 2017, 08:35
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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
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21 июля 2017, 07:23
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На Ташкентской уложили плитку: есть видео
В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы …
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20 июля 2017, 04:02
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»
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19 июля 2017, 11:14
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Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека
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18 июля 2017, 01:50
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Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары
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14 июля 2017, 08:08
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Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
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13 июля 2017, 12:41
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В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель
В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». …
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11 июля 2017, 08:04