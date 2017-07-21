  • Новости
    \/news
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • Видео
    \/video
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • Передачи
    \/programs
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • Онлайн
    \/online
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • Партнеры
    \/air
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • О компании
    \/about
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
  • Реклама
    \/advert
    /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/pod-samaroy-voditel-desyatki-poshel-na-obgon-i-byl-razdavlen-furoy-video-i-podrobnosti/21072017
3
01
05
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала 

21 июля 2017, 11:53
Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Сегодня в 4 часа утра в Ставропольском районе пассажирский автобус, который вез из Уфы в Адлер 42 человека, врезался в фуру. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил безопасную 

21 июля 2017, 11:14
Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Появилась информация о гибели самарца, получившего «травму ныряльщика». По предварительным сведениям, мужчина прыгнул в воду с лодки и сломал шею, ударившись головой о дно. Инцидент произошел в четверг, 20 июля, на территории Шигонского района.

По данным медиков, каждый год в нейрохирургическое 

21 июля 2017, 10:32
Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Под Самарой десять человек пострадали в ДТП с автобусом

В пятницу, 21 июля, в Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он столкнулся с фурой на трассе М-5. Авария случилась на территории Ставропольского района. По предварительной информации, пострадали не менее десяти человек, в том числе несколько детей. Всего 
21 июля 2017, 08:35
Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарцы сообщают о новом ЧП на трамвайных путях. У вагона, ехавшего по улице Демократической, отвалились «рога». Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Судя по снимку, без пантографа остался трамвай, следовавший по маршруту №25.

«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
21 июля 2017, 07:23
На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят 
20 июля 2017, 10:03
В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»

В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»

Сегодня, 19 июля, в Самаре на 9-ой Просеке произошел несчастный случай. По информации ГУ МВД по Самарской области, около 15:35 25-летний водитель двигался на ВАЗ-2107 вдоль берега Волги. По неустановленной пока причине, автомобилист допустил самопроизвольное движение легковушки, в результате чего 
19 июля 2017, 11:14
Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека

Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека

Во вторник, 18 июля, на обводной самарской дороге произошло ДТП с жертвами. Трагедия случилась примерно в 11 часов. На 27-м километре трассы столкнулись две иномарки Nissan Terrano  и Mitsubishi Lancer. 

По предварительным данным, водитель автомобиля  «Ниссан» при совершении обгона 
18 июля 2017, 01:50
Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

14 июля 2017, 08:08
Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной 
13 июля 2017, 12:41
В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». 
11 июля 2017, 08:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна