В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото в «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.



Комментаторы пишут, что … Сегодня, 11 июня, примерно в 14:40 на улице Мичурина в Тольятти мотоциклист столкнулся с Honda Accord. Как передают, «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.Комментаторы пишут, что