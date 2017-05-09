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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.

На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, 

2 апреля 2017, 04:18
МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на территории 237 населенных пунктов Самарской области прошло 280 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. В них приняли участие более 61 тысячи человек.
 
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

1 января 2017, 01:12
В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.

Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по 
18 декабря 2016, 01:14
В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену

В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену

В Самарской области неизвестные преступники напали на руководителя полиции Отрадного и его жену. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщается на сайте МВД России.
 
По предварительным данным, трое злоумышленников проникли в дом офицера, расположенный в поселке Смышляевка Волжского района. Преступники 
11 декабря 2016, 01:45
Тольяттинец на

Тольяттинец на "Мерседесе" наехал на инспектора ГИБДД, не давая эвакуировать свой автомобиль

Вчера, 29 июля, в Тольятти произошел инцидент, при котором пострадал сотрудник ГИБДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, на одной из парковок Автозаводского района инспектор ГИБДД и работник компании, занимающейся эвакуацией автомобилей, заметили "Мерседес", припаркованный с нарушением 

30 июля 2016, 12:21
В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

Сегодня, 11 июня, примерно в 14:40 на улице Мичурина в Тольятти мотоциклист столкнулся с Honda Accord. Как передают в «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.
 
Комментаторы пишут, что 
11 июня 2016, 04:13
В Самарской области задержан виновник страшного ДТП на дороге Димитровград - Тольятти

В Самарской области задержан виновник страшного ДТП на дороге Димитровград - Тольятти

В Самарской области сотрудниками полиции задержан водитель, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. От полученных травм она скончалась на месте.

Напомним, трагическое происшествие произошло во вторник, 26 января, в 7 часов утра на автотрассе Димитровград – 
27 января 2016, 09:45
Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом

Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом

Первая авария случилась в Большеглушицком районе. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Августовка на улице Космической лежит труп мужчины. Сотрудники полиции выяснили, что смертельные травмы 51-летний погибший получил в результате наезда неустановленного транспортного средства. После 
27 декабря 2015, 03:29
В Самаре ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал майор полиции

В Самаре ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал майор полиции

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев автомобильной аварии, в результате которой был ранен представитель правоохранительных органов.

Как уже сообща «ТЕРРА», инцидент произошел 23 июля при задержании подозреваемого, находящегося в федеральном розыске. Автомобиль Renault Megane, в котором он находился, сбил 
14 августа 2015, 08:50
В Самаре водитель сбил майора полиции, спасая знакомого от задержания

В Самаре водитель сбил майора полиции, спасая знакомого от задержания

Стали известны подробности инцидента, в результате которого в Самаре пострадал полицейский. Это произошло 23 июля около перекрестка ул. Ново-Вокзальной и ул. Нагорной в ходе задержания подозреваемого, находящегося в федеральном розыске.

По официальной информации, силовики подошли к автомобилю Renault 
29 июля 2015, 09:44
В Самаре автомобиль преступника дважды переехал полицейского и скрылся

В Самаре автомобиль преступника дважды переехал полицейского и скрылся

При задержании находящегося в розыске подозреваемого пострадал самарский полицейский. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. По данным портала «Волга-Ньюс», в минувший четверг, 23 июля. Автомобиль, в котором находился предполагаемый представитель этнической ОПГ, дважды переехал полицейского, а затем скрылся. Сотрудник 
28 июля 2015, 10:41
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