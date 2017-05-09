Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал на обочину. В результате он совершил наезд на инспектора. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
«В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Самарской области выражает соболезнования родным и близким сотрудника полиции», - отметили в Главке.
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