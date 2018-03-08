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Материалы по теме:

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре сотрудники регионального управления СК России возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек. Их тела  были найдены 1 марта в Куйбышевском районе на месте пожара - в сгоревшем частном доме на улице Большая Караванная. Погибли 59-летний хозяин дома и 
5 марта 2018, 01:49
СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту обнаружения погибших на месте пожара в Куйбышевском районе. Как уже сообщала «ТЕРРА»,  в ночь на 1 марта на улице Большой Караванной около четырех часов ночи загорелся частный дом. 
1 марта 2018, 03:46
Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

В Самаре на Мехзаводе, в ночь на 22 февраля, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, участником аварии стал пьяный водитель.

Трагедия случилась около полуночи. 24-летний автомобилист на иномарке Saab, ехавший по Московскому шоссе, в районе перекрестка с улицей Банной насмерть сбил 

22 февраля 2018, 09:57
Suzuki Grand Vitara насмерть сбила 55-летнего пешехода в Кинельском районе

Suzuki Grand Vitara насмерть сбила 55-летнего пешехода в Кинельском районе

В Кинельском районе водитель на иномарке Suzuki Grand Vitara насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на трассе Кинель – Богатое – Борское в воскресенье, 18 февраля, примерно в 19:30. Машина ехала в сторону Самары.

«По предварительной информации полицейских, водитель совершил наезд на 

19 февраля 2018, 02:15
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