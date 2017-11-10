В четверг, 9 ноября, в Безенчукском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2107». По сообщению ГИБДД, в 20 часов 10 минут легковая машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» с прицепом.
«Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по автодороге «Безенчук-Александровка-Верхнепечерское», на 6 км допустил наезд на стоящую на обочине в попутном направлении автомашину КАМАЗ 5320 с прицепом, которая остановилась по причине поломки», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Управлял «семеркой» 61-летний мужчина. Смерть наступила на месте ДТП. С мужчиной в салоне находилась женщина 54 лет. Она получила различные травмы. Сотрудники скорой помощи отвезли ее в медучреждение. Пострадавшая пассажирка госпитализирована.
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