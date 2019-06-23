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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома
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21 июня 2019, 10:16
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В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе
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14 июня 2019, 09:00
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек
Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в …
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12 июня 2019, 10:21
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