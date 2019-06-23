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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

В ночь на пятницу, 21 июня, в центре областной столицы произошел пожар — там тушили отселенный дом. Сигнал о возгорании поступил в 23:21. В двухэтажном доме № 57 по улице Вилоновской горела крыша на площади 100 кв.м. Как сообщили в 
21 июня 2019, 10:16
В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе

В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе

В пятницу во второй половине дня,14 июня, начался пожар на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. По словам очевидцев, в помещении находился цех по пошивке ковров. В 16:15 дежурным оперативной службы сообщили о возгорании, через три минуты был объявлен повышенный 
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в 
12 июня 2019, 10:21
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