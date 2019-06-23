В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе … В пятницу во второй половине дня,14 июня, начался пожар на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. По словам очевидцев, в помещении находился цех по пошивке ковров. В 16:15 дежурным оперативной службы сообщили о возгорании, через три минуты был объявлен повышенный